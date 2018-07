Vodafone vs Tim | offerte telefonia mobile luglio 2018 | quale conviene di più?

Bloccato l’ultimo spot Vodafone sui GB illimitati : c’è lo zampino di Iliad : Probabilmente molti tra voi ricordano ancora i problemi che ha dovuto fronteggiare Iliad con il Codacons, dopo che sono stati contestati alcuni aspetti della sua campagna pubblicitaria, ma a quanto pare la vendetta è già pronta per essere servita nei confronti di Vodafone. Dopo la svolta della scorsa settimana, infatti, oggi 27 luglio bisogna prendere atto che le parti si siano ribaltate e che ora dovrà arrivare dalla storica compagnia ...

Federconsumatori contro l’ultima rimodulazione di Vodafone : “Restiamo alla finestra” : Secondo Federconsumatori, Vodafone vorrebbe recuperare così parte dei mancati introiti generati dal ritorno alla fatturazione mensile L'articolo Federconsumatori contro l’ultima rimodulazione di Vodafone: “Restiamo alla finestra” proviene da TuttoAndroid.

Vodafone sfida Tim - offerte luglio 2018 : quale conviene di più? Promozioni a confronto : Vodafone sfida Tim, offerte luglio 2018: quale conviene di più? Fonte foto: Pianetacellulare.it Vodafone sfida TIM, offerte luglio 2018: quale conviene di più? Promozioni a confronto L'estate spesso è ...

Ostacolate le ultime rimodulazioni Vodafone : Federconsumatori vuole appronfondire : Le rimodulazioni Vodafone del 3 settembre stanno alzando un polverone incredibile: gli utenti proprio non riescono a mandare giù il fatto di dover corrispondere, a partire dal primo rinnovo successivo alla data sopra indicata, il sovrapprezzo di 1.99 euro al canone mensile abituale (visto anche e considerato che le modifiche unilaterali sembrano riguardare quasi tutte le offerte Special al momento disponibili sul mercato). La protesta degli ...

Vodafone contro Tim - Special Minuti 50GB : 1000 minuti e 50GB a 10€ : Scade oggi l’offerta Vodafone contro Tim che prevede per i clienti dell’operatore blu che effettuano la portabilità del numero, 1000 minuti di chiamate e 50GB in 4G a 10€ al mese. L’offerta scade oggi (a meno di proroghe) 24 luglio 2018. A poter usufruire della proposta attivabile solo nei negozi, anche i clienti CoopVoce, MVNO che utilizza proprio le reti Tim. Vodafone contro Tim e CoopVoce Si può definire una buona offerta ...

Tim contro Vodafone con Ten Go One : minuti illimitati e 50GB a 10€ : Tim contro Vodafone per recuperare nuovi clienti a cui è riservata la tariffa Ten One GO: chiamate illimitate e 50GB a 10€ al mese, ma fai in fretta perché l’offerta, attivabile nei negozi Tim aderenti all’iniziativa o tramite operatore, terminerà oggi 24 luglio a meno di eventuali proroghe. Tim contro Vodafone: Ten Go One Passa a Tim da Vodafone e potrai attivare una delle migliori proposte dell’operatore blu, purtroppo si ...

Prime eccezioni con le rimodulazioni Vodafone di settembre : le ultime anticipazioni : Bisogna assolutamente tornare in queste ore su un argomento caldo come quello delle rimodulazioni Vodafone, in riferimento ad alcuni dettagli particolarmente interessanti per chi negli ultimi tempi ha attivato un'offerta winback. Come vi abbiamo riportato lo scorso fine settimana, infatti, bisogna tener presente che per una volta i rincari hanno colpito anche gli utenti che hanno deciso di dare nuovamente fiducia alla compagnia telefonica con un ...

Termine ultimo per le rimodulazioni Vodafone : SMS aumento in arrivo a giorni o offerta salva : Di certo le rimodulazioni Vodafone stanno contribuendo ad infiammare questa calda estate 2018. Gli aumenti che l'operatore applicherà su molte sue offerte già attive a partire dal mese di settembre non vanno proprio giù ai vecchi clienti e sono in molti a sperare di non essere raggiunti dall'SMS di notifica relativo all'adeguamento contrattuale. Ebbene, esiste una data limite dopo la qualche gli utenti non contattati appunto potranno tirare un ...

Offerte telefonia mobile luglio 2018 - le soluzioni migliori con minuti e giga di TIM - Vodafone - Wind e 3 : Offerte telefonia mobile luglio 2018 di TIM, Vodafone, Wind e 3 Offerte telefonia mobile luglio 2018, le migliori soluzioni minuti e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3 TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia ...

Offerte telefonia mobile luglio 2018 : migliori promozioni internet e minuti Vodafone - TIM - Wind e 3 : Offerte telefonia mobile luglio 2018: le migliori promozioni minuti e internet di Vodafone, TIM, Wind e 3 Offerte telefonia mobile luglio 2018: migliori promozioni internet e minuti Vodafone, TIM, ...

Passa a Tim da Vodafone : minuti illimitati e 50GB a 10€ per sempre : Passa a Tim da Vodafone e attiva Tim Ten One GO: chiamate illimitate e 50GB a 10€ al mese. L’offerta è al momento attivabile esclusivamente nei negozi Tim aderenti all’iniziativa che terminerà il 24 luglio. Passa a Tim da Vodafone Passa a Tim da Vodafone e potrai attivare una delle migliori proposte dell’operatore blu, purtroppo si tratta di un’offerta a tempo e limitata ai soli clienti Vodafone. In ogni caso la tariffa è ...

TIM - offerte aggressive per riportare a sé i clienti perduti : ai Vodafone - 50 GB in 4G a 10 euro al mese : TIM ha annunciato alcune nuove promozioni che scadono il 24 luglio con cui punta a riportare a sé il maggior numero di clienti fuggiti verso altri lidi L'articolo TIM, offerte aggressive per riportare a sé i clienti perduti: ai Vodafone, 50 GB in 4G a 10 euro al mese proviene da TuttoAndroid.