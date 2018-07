Vodafone | dal 3 agosto scattano gli aumenti da 2 euro | le proteste dei consumatori

Vodafone rimodula le Special Minuti (tutte) : più 2€ dal 3 settembre : Vodafone rimodula di 2€ in più al mese le Special Minuti, tutte, da 10 a 30GB a partire dal 3 settembre. Sta informando i propri clienti con il classico SMS che avvisa della modifica contrattuale unilaterale a cui i clienti dell’operatore rosso dovrebbero essere abituati visto che lo ricevono spesso. È un’abitudine delle compagnie telefoniche operanti in Italia, le rimodulazioni al rialzo delle tariffe proposte a scopo di attrarre ...

Indigeste rimodulazioni Vodafone : le offerte Special coinvolte - aumenti dal 3 settembre : Non c'è tregua per via delle rimodulazioni Vodafone: le ultime, ufficializzate sul portale del gestore rosso, potrebbero far scoppiare molti clienti. La modifica unilaterale del contratto, effettiva a partire dal 3 settembre di quest'anno, coinvolge tantissime delle tariffe più gettonate, come la Special Minuti 30GB, in questi giorni attivata ed ancora in corso di attivazione da parte di tantissimi utenti che se la sono vista proporre ad un ...

Sui brand Vodafone del Samsung Galaxy Note 8 l’aggiornamento XXU3CRF4 - dal 19 luglio : Arriva anche per i brandizzati Vodafone dell'ormai celebre smartphone Samsung Galaxy Note 8 (che a breve sarà soppiantato nel ruolo di top di gamma del segmento phablet dal nuovo Note 9, in presentazione il 9 agosto) l'aggiornamento con la serie firmware N950FXXU3CRF4, che ha già bussato alla porta dei modelli no brand e dei marchiati 3 Italia. Una release non di primo pelo, ma che contiene comunque la patch di sicurezza di giugno, ...

Vodafone Happy : 30 Gb gratis per un mese/ Dal secondo mese bisognerà pagare solo 5 euro : Vodafone Happy: 30 Gb gratis per un mese. Dal secondo mese bisognerà pagare solo 5 euro: interessante promozione da parte del Gestore Rosso per i clienti aficionados(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:20:00 GMT)

Disabili : Ogni Sport Oltre - dalla Fondazione Vodafone 2 mln a 23 progetti : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Si è chiusa l’edizione 2018 del bando di Oso -Ogni Sport Oltre, la piattaforma digitale promossa da Fondazione Vodafone pensata per avvicinare allo Sport le persone con Disabilità. Due milioni di euro di finanziamenti andranno a 23 progetti selezionati sugli Oltre 600 partecipanti. Hanno sostenuto Oso anche Fondazione Con il Sud e Fondazione Angelini che hanno scelto di cofinanziare alcuni progetti, per ...

Vodafone Voce 4G Gratis In Automatico Dal 24 Giugno 2018 : Vodafone migliora la qualità delle telefonate per i nuovi clienti regalando Voce 4G. Come attivare Gratis Vodafone Voce 4G su tutte le SIM Vodafone Voce 4G Gratis Vodafone attiva gratuitamente e automaticamente Voce 4G con le nuove offerte. Ecco i dettagli. Arrivano ancora interessanti novità per tutti i clienti Vodafone, in particolare per quelli nuovi che attiveranno una […]

'Via le antenne dalle scuole' : il Tar dà ragione ai genitori - Wind Telecom e Vodafone condannate : Le antenne elettromagnetiche sulla scuola materna ed elementare Cairoli e sul liceo Tacito, nel I Municipio, nel quartiere Prati-Trionfale, oggetto da tre anni di accanite battaglie dei genitori degli ...

Ancora battagliero il Samsung Galaxy S6 Edge Plus Vodafone : continuità dal firmware XXS4CRE1 : Una bella boccata d'aria questa che stiamo per annunciarvi per i possessori del Samsung Galaxy S6 Edge Plus Vodafone, che non riceveranno probabilmente l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, ma potranno comunque continuare a disporre di un'esperienza utente nel complesso discreta per via dei successivi upgrade manutentivi che seguono ad arrivare a bordo dell'esemplare, un prodotto che evidentemente sta Ancora a cuore al colosso di Seul. Come vi ...

Travolto dall’aggiornamento di maggio il Samsung Galaxy S9 Plus Vodafone : rilascio avvenuto : Compie un ulteriore passo in avanti il Samsung Galaxy S9 Plus Vodafone, che accoglie l'aggiornamento di maggio con il firmware G965FXXS1ARE6, contraddistinto dal CSC G965FOVF1ARD1, dalla changelist 13138380 e dalla date build risalente all'appena trascorso giorno 16. La fa da padrona per l'occasione la patch di sicurezza di questo mese, con tutte le correzioni ad essa associate, che non stiamo qui a ripetervi per non rischiare di risultare ...

Ufficiali le rimodulazioni Vodafone dal 28 maggio : piani coinvolti e aumenti dettagliati : Scattano ufficialmente oggi 28 maggio le rimodulazioni Vodafone che in tanti speravano di saltare dopo il passaggio alla fatturazione mensile stabilita per legge dalle autorità. In realtà il termine è giunti ieri 27 maggio, ma la sostanza non cambia, perché il caso dell'operatore in questione è decisamente unico nel suo genere se pensiamo che l'azienda ha deciso di adottare un approccio completamente diverso rispetto alla concorrenza. Proviamo ...

Duplice promozione Vodafone mostruosa per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dal 24 maggio : Fa davvero impressione la nuovissima promozione Vodafone ufficializzata proprio in queste ore per parte della propria utenza che potrebbe essere interessata all'acquisto di un Samsung Galaxy S9, o in alternativa di un Samsung Galaxy S9 Plus. Secondo quanto riportato dai pochi utenti fortunati che hanno ricevuto l'apposito SMS, in questi giorni sarà possibile assicurarsi uno dei due smartphone Android a prezzi davvero vantaggiosi, considerando ...

Rimodulazione Vodafone dal 16 Settembre Aumenti Fino A 3 Euro In Più Al Mese : Rimodulazione Vodafone: dal 16 Settembre 2018 arriveranno Aumenti Fino a 3 Euro al Mese sulle offerte Vodafone Relax o Vodafone Red Abbonamento. Ecco chi saranno i clienti Vodafone che dovranno pagare di più a partire da metà Settembre 2018 Vodafone Aumento Tariffe Da Settembre 2018 Ci risiamo: Vodafone annuncia nuove rimodulazioni: alcune offerte costeranno 3 Euro in […]