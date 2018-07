“Viva per miracolo” Francesca Senette choc | è successo alla ex giornalista del Tg4

caffeinamagazine

: Prima volta in Macedonia! Viva Ohrid per la grande accoglienza. - ZuccheroSugar : Prima volta in Macedonia! Viva Ohrid per la grande accoglienza. - angelomangiante : 'Caro Nonno, mi dispiace per il 19 luglio 1992. Se tu fossi vivo avresti capito quanto ti coccolerei. Ti voglio be… - TgrRaiFVG : Le @FrecceTricolori saranno domani le grandi protagoniste di 'Viva Lignano Air show 2018', manifestazione aerea int… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Anche, lae conduttrice tv che l’anno scorso, dopo un periodo di lontanaza, è tornata sul piccolo schermo, ha un profilo Instagram dove condivide, al pari di molte sue colleghe, frammenti di vita quotidiana e privata. La, che si descrive così, “yoga teacher&journalist” e “mamma&moglie”, conta quasi 33mila follower e dando una sbirciata veloce al profilo si notano moltissimi scatti di famiglia, dei suoi bambini, dei suoi look e ultimamente anche delle sue vacanze. L’ultima foto, però, è molto diverso dai soliti, quelli che di cui abbiamo appena scritto. E infatti lei stessa esordisce così, nella didascalia: “Forse non é una foto da IG, forse… Ma voi mi seguite e mi scrivete e mi volete un poco di bene – dopo ieri lo so – perché sono vera e non mi preoccupo troppo dell’apparenza, quindi rispondo così al vostri 327 messaggi ...