Virtus Roma | Le amichevoli precampionato

Virtus Roma : Santolamazza nuovo preparatore atletico : Roma – La Virtus Roma comunica di aver trovato l’accordo con Fabrizio Santolamazza per il ruolo di preparatore atletico per la prossima stagione. Santolamazza, nato a Roma il 9 ottobre 1984, ha passato le ultime due stagioni negli Stati Uniti, dove ha ricoperto il ruolo di preparatore atletico della squadra maschile di pallacanestro degli Stags della University of Fairfield, college di Division I NCAA. Laureato in Scienze Motorie presso ...

Basket - la Virtus Roma ha un nuovo assistant coach : è Daniele Michelutti : Piero Bucchi sarà affiancato da Daniele Michelutti, è lui il nuovo assistant coach della Virtus Roma La Virtus Roma ha raggiunto l’accordo con coach Daniele Michelutti che nella prossima stagione sarà l’assistant coach di Piero Bucchi. Michelutti, nato a Udine il 6 giugno 1979, ritrova così coach Bucchi con il quale aveva lavorato alla Enel Brindisi dal 2011 al 2016. Dopo aver iniziato la propria carriera a diciotto anni ...

Virtus Roma : Aristide Landi rinnova : Roma – La Virtus Roma comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Aristide Landi. Il lungo nato a Potenza il 1 gennaio 1994 vestirà quindi la maglia Virtussina per la terza stagione consecutiva. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, Landi ha vestito successivamente le maglie di Fortitudo Bologna, Mantova e Trieste. Approdato alla Virtus nell’estate del 2016, a Roma Aristide ha prodotto le due migliori ...

Virtus Roma : Ingaggiato Amar Alibegovic : Roma – La Virtus Roma comunica l’ingaggio di Amar Alibegovic, lungo bosniaco di passaporto italiano di 206 cm per 109 kg proveniente dalla St. John’s University di New York. Alibegovic nasce a Corvallis (Oregon) negli Stati Uniti il 31 marzo del 1995, figlio del leggendario Teoman (che in Italia ha giocato nella Fortitudo Bologna, a Trieste e Udine) e fratello di Mirza, in forza alla Bertram Tortona. Amar si forma cestisticamente a Roma ...

Marco Santiangeli firma con la Virtus Roma : Roma – La Virtus Roma comunica l’ingaggio di Marco Santiangeli, ala di 192 cm per 95 kg che ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia della Givova Scafati. Nato a San Severino Marche il 12 agosto del 1991, Santiangeli segue tutta la trafila delle giovanili con la maglia della Vigor Matelica, la squadra del suo paese di origine. Nel 2009 passa all’Aurora Jesi con la quale trascorre sette stagioni tutte nel secondo campionato italiano ...

Daniele Sandri torna alla Virtus Roma : La Virtus Roma comunica di aver raggiunto un accordo biennale per l’ingaggio di Daniele Sandri, ala di 197cm per 90kg, che torna a Roma dopo l’esperienza la scorsa stagione con la Soundreef Siena. Nato a Milano il 19 novembre del 1990, per Daniele questo è il terzo ritorno alla Virtus Roma. Cresciuto nelle giovanili della Benetton Treviso, Sandri trascorre quattro stagioni tra le fila biancoverdi conquistando lo Scudetto Under 19 nel 2007, ...

Basket – U18 Eccellenza : Stella Azzurra campione d’Italia - battuta la Virtus Roma : Stella Azzurra campione d’Italia Under 18 Eccellenza. Nel derby capitolino battuta la Virtus Roma 58-55. Terza classificata la Grissin Bon Reggio Emilia, battuta la Mens Sana Basketball Academy 71-67 Montecatini Terme. Stella Azzurra, e sono otto. La squadra di coach Germano D’Arcangeli ha sconfitto la Virtus Roma per 58-55, conquistando così il titolo di campione d’Italia Under 18 Eccellenza 2018. Salgono a quota 8 gli Scudetti vinti dagli ...

Ufficiale - la Virtus Roma torna al PalaLottomatica! : Roma - La notizia era nell'aria da giorni e poco fa è arrivata anche l'ufficialità: dopo quattro anni la Virtus Roma tornerà a giocare le gare interne al PalaLottomatica, impianto costruito in ...