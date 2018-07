Violenze sulla bambina | il sacerdote | Sì | ho sbagliato Ecco il perché dei

Violenze in Messico - fonti : Papa Francesco interverrà per il dialogo sulla pace : Papa Francesco ha accettato di partecipare a un'iniziativa di pacificazione del Messico promossa dal vincitore delle elezioni presidenziali, Andres Manuel López Obrador, per mettere fine a undici anni ...

