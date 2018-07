Video - Giornalista di La7 aggredito a Taranto

Usa - la giornalista Premio Pulitzer lascia Twitter : "Ormai è solo il Videogioco dei rabbiosi" : Maggie Haberman, corrispondente del Nyt da Washington, con un lungo editoriale annuncia che abbandona il social network: "Cattiveria, sessismo, disonestà partigiana sono arrivate ad un livello insostenibile". La risposta di Dorsey: "Cambieremo"

ATP Bastad – Fognini euforico dopo la vittoria : prima ‘rompe’ la coppa poi bagna la giornalista con lo spumante [Video] : Simpatico siparietto post vittoria nella finale di Bastad con Fognini protagonista: il tennista azzurro prima perde il ‘coperchio’ della coppa, poi bagna la giornalista con lo spumante Il primo step è stato archiviato: Fabio Fognini ha vinto la finale in singolare di Bastad, battendo Richard Gasquet in 3 set. Adesso l’azzurro avrà un po’ di tempo per farsi una doccia e recuperare un po’ di energie prima ...

Diletta Leotta a Portovenere - la giornalista e le sue vacanze tra yacht e sexy bikini [Video] : Diletta Leotta in vacanza a Portovenere tra sensualità, canzoni dei Thegiornalisti e yacht: la giornalista si diverte al mare Diletta Leotta è in vacanza a Portovenere in Liguria. Dopo essere stata in Sardegna, l’avvenente giornalista si concede qualche altro giorno di relax in Italia su uno yacht insieme agli amici. La Leotta condivide tra le sue storie Instagram la rigenerante pausa dal lavoro e si mostra ancora una volta ...

“Cristiano Ronaldo va alla Juventus?” Rakitic e Modric ridono alla domanda della giornalista : ecco spiegato il motivo [Video] : Modric e Rakitic se la ridono ai Mondiali di Russia 2018, prima di un allenamento con la loro Croazia, quando gli viene chiesto un commento su Cristiano Ronaldo alla Juventus-- Sembra ormai fatta: manca solo l’annuncio che ufficializzi Cristiano Ronaldo come nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante portoghese, dopo la vittoria della Champions League, ha annunciato di voler lasciare il Real Madrid, per iniziare una nuova avventura, ...

Wimbledon – “Sei bellissimo!” - la giornalista ‘ci prova’ con Federer : la sexy risposta di Roger è tutta ridere [Video] : Divertente siparietto fra Roger Federer e una giornalista, nel corso della conferenza stampa che precede l’esordio a Wimbledon: i complimenti sulla bellezza del tennista si sprecano Forte, talentuoso e anche… un sex simbol, tutti aggettivi che calzano a pennello alla figura di Roger Federer. Se i primi aspetti vengono spesso discussi in conferenza stampa, capita più raramente che dialogando con il campione svizzero si parli del suo ...

Mondiali Russia 2018 – Giornalista spagnolo punzecchia Valentino Rossi - il Dottore esilarante : “sei un bastardo” [Video] : Valentino Rossi, i Mondiali di Russia 2018 senza l’Italia e il tanto discusso Var: il Dottore esilarante col Giornalista spagnolo I Mondiali di Russia 2018 stanno entrando nel vivo. Finita la fase a gironi, sabato inizieranno ufficialmente gli ottavi di finale, che regaleranno puro spettacolo. Nonostante l’assenza dell’Italia, tantissimi sono gli appassionati italiani che non si perdono manco un appuntamento della ...

Mondiali - tifoso molesta giornalista in diretta : lei si infuria. Video - : Julia Guimaraes, reporter dell'emittente brasiliana Globo, aveva passato la linea allo studio, quando un ragazzo si è avvicinato e ha provato a darle un bacio. È il terzo episodio di questo tipo dall'...

USA - giornalista in lacrime in diretta tv per la decisione di Trump sui bambini migranti – Video : Rachel Maddow in lacrime in diretta tv Le immagini dei bambini strappati dai propri genitori, detenuti per aver varcato illegalmente il confine con il Messico, hanno fatto il giro del mondo, oltre che scatenato dure polemiche. L’intervento del presidente americano Donald Trump, che ha firmato un provvedimento esecutivo al fine di evitare la separazione delle famiglie di migranti, è stato accolto quasi con stupore. Da qualcuno anche con ...

TgLa7 - Mentana contro Salvini sul caso rom. Il giornalista arriva persino ad evocare Auschwitz – Video : Enrico Mentana “Se si comincia con una schedatura non si sa mai dove si va a finire“. Dal pulpito del TgLa7, Enrico Mentana ha fatto la predica a Matteo Salvini. Ieri sera, durante il notiziario delle 20, il giornalista ha preso duramente posizione contro la volontà del vicepremier di avviare un censimento dei rom (espressione che il leader leghista ha poi rettificato parlando di “monitoraggio”). Su La7 il Mitraglietta ...

Aggredì giornalista - 6 anni di carcere per Roberto Spada «Aggravante mafiosa» Il Video : Riconosciuta l’aggravante mafiosa. La Procura di Roma aveva chiesto una condanna ad 8 anni e 9 mesi per Roberto Spada per l’aggressione ad un giornalista della Rai, Daniele Piervicenzi e al cameraman, Edoardo Anselmi