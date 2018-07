VICENZA | UCCISO IN STRADA A COLPI DI PISTOLA FORSE PER UN DEBITO Ultime notizie | killer

VICENZA - ucciso un 39enne che camminava lungo una strada : Vicenza , 27 lug., askanews, - Un uomo di 39 anni è stato ucciso oggi a Trissino, in provincia di Vicenza , in via Nazario Sauro, mentre camminava lungo il marciapiede. Ad amazzarlo sarebbero stati ...

VICENZA - 39enne ucciso con cinque colpi di pistola : killer lo ha costretto a scendere da auto : È stato fermato e poi ucciso in strada l’uomo freddato nel primo pomeriggio a Trissino (Vicenza). La vittima è Enrico Faggion, 39 anni, del posto. Non è stato raggiunto da spari partiti da un’auto in corsa – come ricostruito in un primo tempo – ma è stato fermato dal killer mentre era lui a bordo di una Ford Ka, e costretto a scendere. Dopo un violento litigio l’altro ha estratto una pistola e ha fatto fuoco 5 volte. Ora è caccia ...