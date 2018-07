Vicenza | spara dal terrazzo e colpisce un operaio straniero | denunciato

Vicenza - spara dal terrazzo all’operaio che lavora sospeso a 7 metri : denunciato 40enne. “Volevo colpire un piccione” : Stava lavora ndo sospeso a sette metri d’altezza, davanti al municipio, quando è stato raggiunto da un colpo di carabina. Per questo un operaio di 33 anni, originario di Capoverde, è finito all’ospedale con una ferita al fianco. L’episodio è avvenuto giovedì 26 luglio a Cassola (in provincia di Vicenza ) e a spara re è stato un 40enne del luogo, individuato dai carabinieri che sono risaliti al punto dello sparo. Ora il 40enne ...

