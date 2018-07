Vicenza | spara dal terrazzo e colpisce immigrato

blogo

: Spara pallini dal terrazzo e colpisce operaio di colore - Corriere : Spara pallini dal terrazzo e colpisce operaio di colore - marcofurfaro : Dopo che a Roma un signore ha colpito con un fucile una bimba rom, oggi a Vicenza, un altro spara dal terrazzo e fe… - fattoquotidiano : Vicenza, spara dal terrazzo all’operaio che lavora sospeso a 7 metri: denunciato 40enne. “Volevo colpire un piccion… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Hato daldi casa colpendo un operaio che stava lavorando su un ponteggio. Siamo a Cassola, in provincia di, e l'episodio è avvenuto ieri, proprio nel giorno in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un monito affinché l'Italia non diventi una specie di far west. Mattarella contro armi e odio sul Web: 'Italia non sia Far West' " L’Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile edal balcone ferendo una bambina di un anno" Mattarella in particolare ha citato il caso della bambina di un anno ferita e Roma in strada da un uomo che si stava "esercitando" (questa la giustificazione del responsabile) con le sue armi ad aria compressando pallini dal balcone.L'operaio ferito a Cassola è un 33enneoriginario di Capoverde, dipendente di una ...