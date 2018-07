Vicenza : sindaco Cassola - piena solidarietà al giovane operaio ferito : Casola (Vi), 27 lug. (AdnKronos) – “Un’azione da squilibrati! Spero che il colpevole sia perseguito senza attenuanti”. Dopo il gravissimo episodio verificatosi ieri nel Comune di Cassola, in provincia di Vicenza, dove un operaio di 33 anni originario di Capo Verde è stato colpito da un pallino di piombo sparato, con un fucile ad aria compressa, da una delle finestre del condominio che si affaccia sulla piazza del ...

Calcio : nasce 'L.R. Vicenza Virtus' - la soddisfazione del sindaco : Vicenza, 5 lug. (AdnKronos) - “Come sindaco e come tifoso apprendo con grande soddisfazione la notizia dell'accoglimento da parte della Figc dell'istanza di cambio di denominazione sociale del "Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa" in "L.R. Vicenza Virtus Spa", con il trasferimento a Vicenza della sede

Bpvi : sindaco Vicenza - confermo decisione di costituzione parte civile (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "confermo, inoltre, la decisione del Comune di costituirsi parte civile non appena la Corte di Cassazione avrà deciso in merito alla richiesta di trasferimento del processo. Quanto a quest'ultima, auspico non venga accolta, sia perché non ravvedo l'incompatibilità ambient

Bpvi : sindaco Vicenza - confermo decisione di costituzione parte civile : Vicenza, 27 giu. (AdnKronos) - Fin dalla prima riunione di giunta, convocata per questa mattina, il tema del dissesto della Banca popolare di Vicenza è stato all'ordine del giorno della nuova amministrazione guidata da Francesco Rucco. Il sindaco, infatti, ha chiesto un'audizione all'ufficio di pres

Rom : sindaco Vicenza - nessun problema con chi rispetta la legge : Vicenza, 20 giu. (AdnKronos) - "A Vicenza un censimento dei nomadi non è necessario, perchè abbiamo il quadro della situazione. Ecco perchè un'operazione come quella proposta dal ministro Salvini al momento non ha motivo di essere perseguita. Per noi, del resto, non ci sono problemi con chi rispetta

Migranti : sindaco Vicenza - benvenuto chi rispetta principi - diritti e doveri Costituzione : Vicenza, 20 giu. (AdnKronos) - “Chi viene in Italia, rispetta le nostre regole, sposa i nostri principi e le nostre tradizioni, è benvenuto. Queste persone hanno giurato sulla Costituzione Italiana: sono certo che ne rispetteranno i principi, i diritti e i doveri e auspico che possano vivere serenam

Migranti : sindaco Vicenza - benvenuto chi rispetta principi - diritti e doveri Costituzione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La cittadinanza italiana può essere acquisita per matrimonio o unione civile, per residenza in Italia, per beneficio di legge, per riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, per riconoscimento della filiazione, per la convivenza del figlio minorenne con i

Vicenza : vescovo al nuovo sindaco - sapersi mettere al servizio di tutti : Vicenza, 12 giu. (AdnKronos) – Il vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol ha rivolto personalmente il proprio messaggio di congratulazioni al nuovo sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Il vescovo ha augurato al neoeletto sindaco, alla costituenda giunta e a tutto il consiglio comunale di “sapersi mettere generosamente e lealmente al servizio della città e di tutti i cittadini di Vicenza”.Riprendendo le parole rivolte negli ...

Vicenza - eletti consiglio comunale : sindaco Rucco/ Preferenze e voti di lista : il bicchiere mezzo pieno del Pd : Vicenza, i nuovi eletti al consiglio comunale: voti di lista, seggi e Preferenze per il neo sindaco Francesco Rucco. Il legame con Salvini e il pensiero al crac Banco Popolare Vicenza(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:21:00 GMT)

Vicenza : sindaco Verona - complimenti al neo sindaco Rucco : Verona, 11 giu. (AdnKronos) - “Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto dal neo sindaco di Vicenza Francesco Rucco, eletto ieri al primo turno alla guida della sua città. Un traguardo importante che, se da una parte consolida il riconoscimento elettorale riscontrato a livello nazional

Vicenza : sindaco uscente - buon lavoro al mio successore Rucco : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) – ‘Mi complimento con il neosindaco Francesco Rucco. I cittadini gli hanno affidato il delicato compito di amministrare Vicenza per i prossimi anni, compito duro ma nel contempo straordinario. I problemi e le difficoltà non mancheranno, ma sono certo che saprà affrontarli con il massimo impegno. buon lavoro quindi al sindaco e buon lavoro ai consiglieri comunali eletti”. Così il sindaco uscente di ...

Vicenza : neo sindaco - sicurezza e viabilità emergenze da affrontare subito : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) – “Dopo i festeggiamenti di questa notte, si comincia subito, appena fatta la squadra ci dedicheremo alle emergenze della città: la sicurezza e la viabilità”. Lo annuncia un più che soddisfatto Francesco Rucco (Centrodestra), neo sindaco di Vicenza, che ha conquistato al primo turno il posto di primo cittadino a Palazzo Trissino sconfiggendo, di poco, il rivale di Centrosinistra Otello Dalla Rosa.E ...