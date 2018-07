Vicenza | dal terrazzo spara con una carabina e colpisce un operaio di colore

Sanità : Zaia ringrazia medici ospedale Vicenza per intervento su bimba di 10 mesi : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - “Per essere primi in Italia, e probabilmente al mondo servono preparazione scientifica, capacità cliniche, conoscenza delle novità offerte dal panorama internazionale, e tanta determinazione per non fermarsi mai di fronte alle difficoltà. I neuroradiologi dell’ospedale

Sanità : Vicenza - a Ospedale S. Bortolo intervento salvavita su bambina 10 mesi : Vicenza, 19 lug. (AdnKronos) – Un intervento unico in Italia, e senza precedenti anche nel resto del mondo, per salvare la vita ad una bambina di appena 10 mesi. è accaduto presso la Neuroradiologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, dove la piccola paziente era arrivata nei giorni scorsi con un’emorragia cerebrale. Immediatamente eseguito l’esame RM cerebrale, evidenziava la presenza di tre aneurismi (una dilatazione ...

Vicenza : dal Comune con 'Estate Sicura' un call center per gli anziani : Vicenza, 15 lug. (AdnKronos) - Per il sedicesimo anno, dal 15 giugno e fino al 31 agosto, le persone in difficoltà a Vicenza avranno a disposizione un call center da cui potranno ottenere una risposta tempestiva a inconvenienti o problemi di vario genere che possono verificarsi a causa delle critici