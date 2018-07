Vicenza | 40enne spara e ferisce un operaio di colore che sta lavorando

ilgiornale

(Di venerdì 27 luglio 2018) Ancora non si è spenta l'eco delle polemiche seguite al drammatico fatto di cronaca che ha visto una bimba rom di appena un anno colpita alla colonna vertebrale da un proiettile ad aria compressa a Roma, che le cronache ci consegnano la storia di un'altra persona colpita dallo sparo di un'arma da fuoco.Ieri a Cassola, in provincia di, undi 33 anni originario di Capo Verde ma residente nella provincia berica è stato colpito alla regione lombare da un colpo di carabina mentre si trovava al lavoro. Il proiettile è partito dal terrazzo della casa di unresidente in paese, denunciato nel pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Bassano con le gravi accuse di esplosioni pericolose e lesioni aggravate.L'stava sistemando le luminarie davanti al municipio e si trovava al lavoro su una pedana mobile a circa 7 metri d'altezza quando è stato raggiunto da un ...