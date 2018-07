Vettel | La macchina va bene

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Posso ancora migliorare sul giro secco - ma la macchina va bene” : Sebastian Vettel sorride nonostante i due quarti posti nelle prove libere del GP di Germania. Il tedesco è infatti soddisfatto della giornata e del feeling con la monoposto. “La macchina oggi è andata bene, è stato un venerdì normale“. Un weekend speciale per lui, che corre davanti al suo pubblico, in cui sarà importante il meteo. “Il caldo influirà molto ma non so domani come sarà il tempo, forse pioverà, mentre domenica sarà ...

F1 Gran Bretagna - Vettel : «Questa macchina ha un grande potenziale» : SILVERSTONE - La Ferrari vorrebbe chiudere in bellezza quest'ultima tappa di questo trittico europeo ravvicinato con un altro buon risultato. Anche Sebastian Vettel è convinto che si possa fare bene: '...

Formula 1 - GP Silverstone. Vettel : 'Forse qui non siamo i favoriti - ma credo nella macchina' : "L'anno scorso non siamo stati molto forti a Silverstone, ma ora vedremo. Probabilmente non siamo i favoriti in Gran Bretagna, ma credo che avremo ancora una buona macchina". Sebastian Vettel racconta ...

F1 - la Ferrari può vincere il Mondiale 2018? La macchina è la migliore da 10 anni a questa parte. Ora dipende da Vettel… : questa Ferrari può davvero vincere il Mondiale? La migliore macchina uscita da Maranello negli ultimi dieci anni sta facendo sognare tutti i tifosi del Cavallino Rampante e soprattutto sta mettendo in seria difficoltà la Mercedes, costretta a spingere al massimo dopo aver dominato per anni: il durissimo lavoro degli uomini in rosso ha creato una monoposto di assoluto spessore tecnico che è davvero in grado di fare la differenza e che sta ...

F1 - GP Francia - Vettel sull'incidente con Bottas : 'Colpa mia - la macchina andava bene' : Commento il GP, il quattro volte campione del mondo ha detto: " Credo di essere partito bene, forse anche troppo: mi sono ritrovato vicinissimo a Lewis di fronte a me, e quando ho provato a frenare ...

F1 - Vettel fa autocritica dopo le libere : “non sono riuscito a tirare fuori tutto il potenziale della macchina” : Il pilota tedesco se l’è presa con se stesso dopo quanto accaduto nel corso delle libere, sottolineando di non essere riuscito a tirare fuori tutto il potenziale dalla sua Ferrari La prima giornata di prove libere del Gp di Francia sanciscono il dominio di Lewis Hamilton che, dopo le FP1, chiude al comando anche le FP2. Il pilota campione del mondo in carica ferma il crono sull’1:32.539, precedendo di ben sette decimi le due Red Bull ...

Formula 1 GP Canada 2018 - Arrivabene : 'La Ferrari è una grande macchina guidata da un grande Vettel' : Che segnale è al campionato da parte della Ferrari? "Il segnale che la Ferrari e Vettel hanno vinto la gara, con Sebastian che ha guidato molto bene, ha avuto una grande macchina. I ragazzi da giovedì,...

F1 : Vettel - macchina è stata incredibile : ROMA, 9 GIU - "Oggi mi sono svegliato nel modo giusto, la macchina è stata incredibile". Così Sebastian Vettel commenta la pole position nel Gran premio del Canada, in programma domani sul circuito di ...

Gran premio del Canada - Sebastian Vettel conquista la pole : 'Macchina incredibile' : Sebastian Vettel partirà in pole position al Gran premio del Canada di Formula 1 . Il ferrarista precede Valtteri Bottas su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull . Quarto Lewis Hamilton con l'altra ...

Benetton : "Vettel il migliore - ma la macchina ancora no.." : "Io penso che Vettel sia un grande pilota, forse il migliore, la macchina però ancora non lo è, speriamo possa migliorare, però la Mercedes è imbattibile", parole di Luciano Benetton a margine della ...

F1 - dita incrociate in casa Ferrari : cresce la preoccupazione intorno al motore della macchina di Vettel : A Montecarlo sarà la sesta gara di Vettel con la power unit numero 1, una situazione che preoccupa la Ferrari considerando anche i cedimenti patiti da Raikkonen al Montmelò Fascino, spettacolo ma anche preoccupazione per la Ferrari a Montecarlo. La gara che si disputa nel Principato, la sesta in calendario, non lascia dormire sonni tranquilli al team di Maranello, soprattutto per quanto riguarda la questione power unit. Sebastian Vettel monterà ...