Vertigine nel Mediterraneo

(Di venerdì 27 luglio 2018) La lunga autostrada che porta da Genova alla Francia (un lungo travelling abbagliante secondo Godard) offre spesso momenti di: dalle montagne di calcare che si impongono a strapiombo ai viadotti incerti (e ancora così dagli anni ’60) che bucano sospesi nel vuoto il paesaggio.è anche la Via Aurelia che termina nel confine di Stato dismesso ma ancora ben attivo nel lato Francia a far da diga ai passaggi migratori, e frotte di ragazzi africani che corrono lungo la strada avanti e indietro nell’impossibilità che trovano di disperdersi in Europa (e farla grande). Pochi metri oltre questo confine respingente, a Mentone, siede in una villetta liberty il terzo ristorante migliore del mondo (la «50 Best» dixit, e bisognerebbe parlare dell’aleatorietà marketing di queste liste), Mirazur. Fondato dallo chef Mauro Colagreco, argentino italiano naturalizzato francese, circa ...