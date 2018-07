Vertici RAI | scelto Salini quale AD e Foa Presidente

C'è l'intesa Lega-M5S sui Vertici RAI : Salini nuovo ad - Foa presidente : l'intesa sarebbe stata trovata prima del Consiglio in un vertice a 4, con la partecipazione del premier Conte, i due vice, Salvini e Di Maio, e del ministro dell'Economia Tria. La nomina è stata così ...

C’è l’intesa Lega-M5S sui Vertici RAI : Salini nuovo ad - Foa presidente : Sarà Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato della Rai. Il presidente sarà invece Marcello Foa. L’intesta sarebbe stata trovata prima del Consiglio in un un vertice a 4, con la partecipazione del premier Conte, i due vice, Salvini e Di Maio, e del ministro dell’Economia Tria....

Rai - riunione a Palazzo Chigi per decidere i Vertici in pole per ad Salini - Castellari - Ciannamea : L'incontro era stato annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , presenti i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria . Torna in lizza ...

Rai - riunione a Palazzo Chigi per decidere i Vertici : in pole per ad Salini - Castellari - Ciannamea : L'incontro era stato annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , presenti i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria . Due manager esterni e ...

Fu omicidio colposo - condannati i Vertici di Aral per la morte dell'operaio : CRONACA - Dai dieci mesi ai sei mesi di reclusione con la condizionale e la non menzione per la morte di Michele Leone, l'operaio di 47 anni che il 14 ottobre 2014 rimase vittima di un incidente nell'...

In Onda - Di Maio : «In Rai metteremo Vertici al di sopra di ogni sospetto politico. Renzi a Mediaset? Oltre ogni immaginazione» : Di Maio, In Onda In Rai “metteremo persone al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica“. L’accordo di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini riguarda anche il rinnovo dei vertici del servizio pubblico. Uno snodo delicato e strategico su cui i partiti, anche in un recentissimo passato, non hanno mai rinunciato a spartirsi le poltrone. Ora, stando alle promesse, i due maggiori azionisti del nuovo esecutivo intendono ...

Rally - la Toyota stuzzica Kimi Raikkonen : i Vertici del team aprono ad un clamoroso scenario : Il responsabile del progetto Toyota Gazoo Racing WRC ha aperto alla possibilità che Raikkonen svolga un test con la Yaris La Toyota chiama Kimi Raikkonen, stuzzicando il pilota della Ferrari a salire a bordo della Yaris per un test che potrebbe far sbocciare nuovamente nell’animo del finlandese l’amore per il Rally. A rivelarlo è Tommi Makinen, responsabile del progetto Toyota Gazoo Racing WRC: “Kimi non ha provato nulla sino a ...