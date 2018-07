Verona | mozioni anti-aborto e saluto romano rivolto alle attiviste di ' Non una di meno'

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018) Giovedì scorso, a, si è tenuta una convulsa seduta del consiglio comunale in cui sono state proposte delleabortiste-pro vita. Ad avanzare una pacifica protesta nei confronti di questo atto sono state ledi ''Non una di'', associazione femminista. Stando alla versione da loro riferita, il consigliere Andrea Bacciga avrebbeloro uncome provocazione. La mozione della Lega aLa mozione per la prevenzione del ricorso all'è stata avanzate da due esponenti della Lega, Alberto Zelger e Anna Grassi, e va a sommarsi ad altri due progetti che ne condividono gli ideali, ''Gemma'' e ''Culla Segreta''. Questi ultimi, prevedono di offrire supportomadri in modo che non interrompano la gravidanza a causa di problemi economici e che siano favorite le adozioni dei nati non voluti in totale anonimato. La mozione suggerita da ...