Italia - Ventura : 'Non accetterei più la panchina della Nazionale - non è il mio lavoro' : Così Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale azzurra, a Rmc Sport dove parla, ovviamente, anche del passato in azzurro: 'Cambierei tutto ciò che è accaduto dopo la partita contro la Spagna. Poi è ...

Niccolò Bettarini - riapre l'Old Fashion Café/ Il figlio di Simona Ventura festeggia i nonni su Instagram : Niccolò Bettarini, riapre l'Old Fashion Café dopo la chiusura decisa dal Questore. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a sorpresa, ma spunta il mistero degli interrogatori secretati(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:20:00 GMT)

Simona Ventura conduce Temptation Island Vip - è ufficiale/ “Non vedo l’ora!” - gli auguri a Filippo Bisciglia : Simona Ventura conduce la prima edizione di Temptation Island Vip, è ufficiale: il post su Instagram e le prime parole della conduttrice torinese, con gli auguri per Filippo Bisciglia.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:37:00 GMT)

Simona Ventura conduttrice di Temptation Island Vip : 'Non vedo l'ora' : È ufficiale: Simona Ventura è la conduttrice della prima edizione di Temptation Island Vip che sarà registrato ad agosto e andrà in onda a settembre. Sul suo profilo Instagram, la presentatrice ha ...

Temptation Island VIP - al timone ci sarà Simona Ventura : "Non vedo l'ora" : E' ufficiale, la prima edizione Vip del reality sarà condotto da Super Simo. L'annuncio su Instagram

Temptation Island VIP - a condurre sarà Simona Ventura : "Non vedo l'ora" : E' ufficiale, la prima edizione Vip del reality sarà condotto da Super Simo. L'annuncio su Instagram

Temptayion Island VIP - Simona Ventura : “Non vedo l’ora” : Temptation Island VIP, arriva la conferma di Simona Ventura: “Ora lo posso dire con orgoglio” È ufficiale Simona Ventura sarà la conduttrice di Temptation Island Vip. A confermarlo è lei stessa, attraverso un post su Instagram. La nota presentatrice è stata scelta da Maria De Filippi per la conduzione della nuova versione di questo reality. […] L'articolo Temptayion Island VIP, Simona Ventura: “Non vedo l’ora” ...

Simona Ventura sul figlio Niccolò : “Non so dire le mie emozioni” : Niccolò Bettarini aggredito: Simona Ventura rompe il silenzio Niccolò Bettarini è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano circa una settimana fa. Il motivo? Il giovane figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura è stato accoltellato da un gruppo di ragazzi davanti ad un noto club. E’ stato ovviamente subito soccorso, e grazie al pronto intervento dello staff medico dell’Ospedale, il giovane è riuscito a superare ...

NICCOLÒ BETTARINI ACCOLTELLATO - PARLA IL FIGLIO DI SIMONA Ventura/ Video - "Erano più di 10 - non capivo nulla" : NICCOLÒ BETTARINI, FIGLIO di Stefano e SIMONA VENTURA, si trova in ospedale dopo l'accoltellamento fuori di una discoteca di Milano: il messaggio di Nicoletta, fidanzata del padre.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:30:00 GMT)

La disavVentura dei ragazzi prigionieri nella grotta non è ancora finita : Nel frattempo decine di sommozzatori, da tutto il mondo, sono stati mobilitati per più di una settimana. Squadre di specialisti stranieri provenienti da Australia, Gran Bretagna, Giappone e Cina, ...

Isoland 2 Ashes of Time è un’avVentura punta e clicca non lineare basata sui rompicapo : Isoland 2 Ashes of Time è un'avventura basata sulla risoluzione di rompicapo ambientata su una piccola isola incantata e al contempo misteriosa. Il titolo offre una grafica artistica e un gameplay non lineare in cui potrete scegliere in quale puzzle cimentarvi e con chi dialogare e di viaggiare indietro nel tempo per esplorare l'ambiente in tempi antichi. L'articolo Isoland 2 Ashes of Time è un’avventura punta e clicca non lineare basata ...

Iva Zanicchi/ Dall'avVentura con un principe russo alle avances di Alberto Sordi (Non disturbare) : Dal gruppo Whatsapp con i non rieletti a Bruxelles alle sue avventure e flirt: da un principe russo ad Alberto Sordi fino all'amore della sua vita, il geloso Fausto(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Simona Ventura - accoltellato il figlio Niccolò Bettarini : non sarebbe in pericolo di vita : Una terribile notizia in queste ultime ore ha spiazzato la serenita' di Simona Ventura e dell'ex marito Stefano Bettarini. Il loro primogenito Niccolò Bettarini è stato accoltellato all'uscita da una discoteca milanese e stando alle prime notizie di queste ore [VIDEO] si troverebbe ancora in gravi condizioni anche se, come si legge sulle pagine del TgCom24, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e ...

Figlio Simona Ventura accoltellato fuori discoteca : non è in pericolo | : Niccolò Bettarini, Figlio del calciatore Stefano, è stato ferito da 11 coltellate vicino alla discoteca Old Fashion, tra le 4 e le 5 del mattino. I genitori: "Cercava di difendere un amico, per ...