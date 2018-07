Ventura | Nazionale? Scelta che non rifarei Voglia feroce di ripartire

Ventura : «Nazionale? Non accetterei più - non è il mio lavoro» : Gian Piero Ventura - in cerca di nuove esperienze - torna a parlare della Nazionale e di quello che non ha funzionato sulla panchina azzurra. L'articolo Ventura: «Nazionale? Non accetterei più, non è il mio lavoro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nazionale - Gian Piero Ventura ammette : è stato delegittimato! : Gian Piero Ventura ha parlato della sua era azzurra e del futuro imminente: il tecnico alla ricerca di una panchina Gian Piero Ventura, ex ct azzurro, ha parlato a i microfoni di Rmc Sport, tornando sui momenti non certo felici passati sulla panchina della Nazionale. “Negli ultimi 20 anni sono sempre stato in ritiro, per la prima volta mi ritrovo in attesa. Ho una voglia feroce di riprendere e dare delle risposte sul campo, per tutto ...

Nazionale - Tavecchio : 'Un errore non dare più soldi a Conte. Ventura? Io volevo Donadoni o De Biasi' : Le parole dell'ormai ex presidente della Figc, tornato a parlare della sua gestione ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "Ancora se ci penso non mi capacito di come sia andata. In Svezia abbiamo ...

Nazionale - Tavecchio : “esonerare Ventura? E con i soldi di chi?” : “Licenziare Ventura prima di Italia-Svezia? E con i soldi di chi? Se erano i miei avrei fatto quello che voglio ma con quelli pubblici non si può fare. Avevamo appena rinnovato il contratto aumentandolo”. Così l’ex presidente Figc, Carlo Tavecchio, a margine di un convegno al Senato. “Mancini ct? Ha esperienza notevole, la sua forza sta nei giocatori e dovrà essere capace di assemblarli, il resto conta ...

Nazionale - Tavecchio torna a parlare : “esonerare Ventura? Ci ho pensato ma…” : Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha parlato con un po’ di nostalgia del Mondiale russo che non vede l’Italia tra le partecipanti “Seguo il Mondiale con simpatia e nostalgia, sono quattro mesi che non dico nulla quindi vuol dire che mi dispiace. Var grande successo? E’ un progetto iniziato nel 2014, accolto da Blatter, e oggi siamo nel 2018”. Queste le parole di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ...

Nazionale - le esilaranti scuse di Ventura dopo il flop azzurro : da Insigne a Balotelli - sino al caso De Rossi - dichiarazioni inconcepibili : Gian Piero Ventura continua a far parlare di sè dopo il clamoroso flop azzurro che ha portato alla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale russo L’ex Ct della Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, è tornato a parlare della sua disastrosa esperienza azzurra, culminata con la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. All’interno della lunga intervista alla Gazzetta dello sport, vi sono stralci nei quali Ventura ...

Nazionale - Mancini : “Ventura non ha tutte le colpe” : “Quando cose vanno male, l’unico colpevole è allenatore, ma nel calcio succedono cose impensabili. Non credo che Ventura abbia tutte le colpe. L’Italia comunque è uscita e ora dobbiamo rimboccarci le maniche”. Lo ha detto il ct azzurro, Roberto Mancini, a ‘Radio anch’io lo sport’ su RadioRai. “Ora abbiamo un po’ di tempo per mettere una squadra che possa fare bene e possa qualificarsi ai ...

Nazionale - Mancini assolve Ventura : 'L'esclusione dal Mondiale? Non è tutta colpa sua' : ... "Ventura? Non credo che abbia tutte le colpe della mancata qualificazione " ha detto l'allenatore jesino a ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Uno prima di parlare di quello che sarà il ...

Italia-Olanda - è Balotelli show in conferenza stampa fra razzismo - Salvini e Nazionale : “Ventura? Non mi convocava perchè…” : Balotelli show in conferenza stampa: alla vigilia di Olanda-Italia, SuperMario non si nasconde su tematiche come le mancate convocazioni in passato, il razzismo e l’eventuale fascia da capitano Domani sera all’Allianza Stadium di Torino, l’Italia affronterà il terzo e ultimo appuntamento amichevole dell’estate che la vedrà opposta all’Olanda. Nonostante non figuri fra i titolari, per una semplice scelta di turnover, ...