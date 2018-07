Ventimiglia | migranti minorenni costrette a prostituirsi per varcare il confine francese

Migranti - rapporto sui minori : le giovani indotte a prostituirsi per mangiare o per passare il confine a Ventimiglia : Vengono indotte a prostituirsi per pagare i passeurs e varcare il confine o per reperire cibo o un posto dove dormire. Non accade dall’altra parte del mondo, ma alla frontiera di Ventimiglia alle minorenni in transito provenienti per lo più dal Corno d’Africa e dai Paesi dell’Africa sub-sahariana. Si tratta del cosiddetto survival sex, fenomeno descritto nel rapporto ‘Piccoli schiavi invisibili 2018’ diffuso da Save the Children a pochi ...

PAPA FRANCESCO : “BASTA MIGRANTI MORTI - AGIRE CON FERMEZZA/ Video - la lettera del Vescovo di Ventimiglia : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Da Ventimiglia a Cap Martin in pedalò - i migranti beffano la Gendarmeria Mappa : Da due a quattro migranti, forse cinque: e tutti con buone gambe perché non è facile 'portare' per una quindicina di miglia un pedalò nonostante le condizioni del mare fossero buone. Partenza: ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città Ventimiglia CITTÀ APERTA : CIRCA 4 MILA PERSONE ALLA MANIFESTAZIONE PRO-MIGRANTI. LA ... : Hanno sponsorizzato l'evento numerosissime realtà e CIRCA 70 sigle , tra cui associazioni italiane e straniere, collettivi, centri sociali associazioni studentesche ed il variegato mondo della ...

Ventimiglia - migliaia alla manifestazione pro-migranti : “Aprite le frontiere”. Poi l’avvertimento a Salvini : “E’ solo l’inizio” : Oltre 7mila persone da diverse parti d’Italia, con delegazioni da Spagna e Francia, hanno manifestato per le strade della città di Ventimiglia a pochi chilometri dalla frontiera, militarizzata, che in questi tre anni ha ucciso 17 migranti che provavano a superarla. Nonostante i continui allarmi mediatici del sindaco Enrico Ioculano (Pd), che in compagnia dei colleghi leghisti del ponente ligure ha tentato in tutti i modi di ostacolare ...

Ventimiglia - corteo pro migranti. : La manifestazione organizzata da un collettivo di associazioni umanitarie e solidali per rivendicare la libera circolazione dei migranti in Europa

A Ventimiglia oltre 3000 per libera circolazione migranti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ventimiglia - centro blindato per la manifestazione (in periferia). A farne le spese il bar solidale coi migranti : Mentre oltre 7mila persone stanno percorrendo in corteo le strade di Ventimiglia per chiedere un permesso di soggiorno europeo e l’apertura delle frontiere, lontano dal centro città per “non disturbare i commercianti”, su precisa richiesta delle istituzioni, fin dal pomeriggio di ieri, la strada che dalla stazione conduce al “bar Hobbit” è stata blindata dalle forze dell’ordine. Ufficialmente per proteggere il limitrofo consolato onorario di ...

Migranti : migliaia in piazza a Ventimiglia per "passaporto europeo" : migliaia di persone in corteo a "Ventimiglia città aperta", per la libera circolazione dei Migranti in Europa. "Né con Salvini, né con Minniti, apriamo i porti e affondiamo il governo" è uno degli slogan più gettonati dai manifestanti. Disagi stanno riguardando la viabilità, soprattutto all'uscita della città, in direzione della galleria che porta in Francia dove il ...

