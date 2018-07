Veni vidi vici | il nuovo spettacolo di Nicola Vicidomini A Roma per stupire e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 luglio 2018) Mi assumo la responsabilità di una raccomandazione all’americana dove sono i più meritevoli a essere esplicitamente segnalati: andate a vedere unodidomini almeno una volta e fatelo domenica 29 luglio a Villa Ada perincontra il mondo, dove “il più grande comico morente” porterà in scena la versione estesa didomini, one man show e sintesi del suo umorismo,cui ho assistito al Teatro Vascello qualche mese fa. Didomini ho già parlato in passato, dopo aver presenziato al suo precedente Scapezzo, accostando la sua comicità a quella del grande Nino Frassica (con cui ha condiviso momenti televisivi e radiofonici, come nell’attuale Programmone su Radio 2, del quale è presenza fissa). E tra il pubblico, in prima fila, ho incontrato il comico siciliano quando, convinta del talento didomini, sono tornata a vederlo a teatro in ...