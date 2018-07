Venezia | non è un Festival per donne

Venezia 75. Preapertura con un classico da non perdere "Il Golem : ...con musica originale del maestro Admir Shkurtaj commissionata dalla Biennale di Venezia eseguita dal vivo dal Mesimèr Ensemble Venezia - Il classico del cinema muto Il Golem " Come venne al mondo , ...

Venezia - il giudice all’indagato : “Se vai al Cammino di Santiago - non subirai il processo” : Venezia, il giudice all’indagato: “Se vai al Cammino di Santiago, non subirai il processo” Il giovane, un 22enne che doveva rispondere di un reato commesso a 16 anni, ha accettato di percorrere i 1.500 chilometri da Siviglia a Leon: “Così la mia vita è cambiata” Continua a leggere L'articolo Venezia, il giudice all’indagato: “Se vai al Cammino di Santiago, non subirai il processo” proviene da ...

Non bastano regole e multe - a Venezia arriva il daspo per i turisti cafoni : Sanzioni per chi vende pizza e birra da asporto dopo le 19.30, a chi passeggia sorseggiando un alcolico e a chi alza troppo la voce. Ma anche chi si sdraia o si siede per terra sui gradini dei ponti e ...

Marcello Veneziani su Silvio Berlusconi : 'Un declino inglorioso che non lascia eredi - quando avrebbe dovuto ritirarsi' : ' Silvio Berlusconi è stato l'ultimo Re d'Italia', esordisce Marcello Veneziani in un commento su Il Tempo . 'Da monarca si è sempre comportato, nel bene e nel male. E da re ha suscitato le passioni, ...

Friuli Venezia Giulia - Arpa : le acque sotterranee della regione non sono contaminate : I monitoraggi effettuati sino ad ora dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) confermano che gran parte delle acque sotterranee del Friuli Venezia Giulia non sono contaminate e presentano uno stato chimico buono. Lo precisa Arpa in una nota, spiegando che il rinvenimento di sostanze organiche in tracce nelle acque non deve essere oggetto di preoccupazione e anzi, da un lato, dimostra che Arpa Fvg, grazie ...

DOPPIA BUFALA SU MIGRANTI E PINK FLOYD/ Video : non è la Libia ma il concerto tenuto a Venezia nel 1989 : Una foto del concerto dei PINK FLOYD a Venezia viene diffusa sui social con l'indicazione che si tratta di MIGRANTI in fuga dalla Libia: ma in quanti l'hanno davvero condivisa?(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:17:00 GMT)

Zucchero si racconta : il concerto a Venezia - la fine della musica e il futuro della sua carriera - il prossimo album - che non ha voglia di ... : E in maniera schietta e senza filtri riflette sullo stato della musica, sulla sua carriera, sulla politica. Al suo fianco siede Luigi Brugnaro, il sindaco che ha riportato la musica nel "salotto di ...

Venezia : Vanin (M5S) - non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “Non possiamo accettare l’ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l’autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di mancanza di rispetto della democrazia lasciato in eredità dal Governo Pd alla città di Venezia. Ed è proprio per permettere ai ...

Commercio : Ascom Venezia - sì a ‘Spiagge sicure’ - ma le multe da sole non funzionano : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) – “Siamo favorevoli alla linea dura e quindi al piano di Salvini, anche se riteniamo che le multe siano inefficaci perché non vengono pagate. Basti pensare che nel Comune di Venezia sono ben 50 i milioni di euro evasi. Come soluzione siamo più favorevoli al sequestro delle merci e possibilmente alla diffida di tornare nei luoghi dove si è stati trovati a vendere capi falsi, come anche ...

Inzaghi saluta il Venezia : 'Non vi dimenticherò mai'. Nel futuro il Bologna : Di certo avrebbe voluto annunciarlo con la promozione in serie A in tasca e una città in festa. La sconfitta di Palermo invece ha reso ancora un po' più amaro quello che era già certo ma che nessuno a ...

Riecco Salvo Veneziano : 'Fortuna che non sono andato al Gf. Aida Nizar? In Spagna la odiano' : 'Ringrazio Dio di non essere stato incluso nel cast dello show, com'era previsto all'inizio'. Il Grande Fratello targato Barbara D'Urso ha chiuso i battenti con la vittoria di Alberto Mazzetti e buoni ...