Vendeva la figlia di 9 anni a un anziano per pochi spicci e la spesa | condannato il padre

Enna - Vendeva la figlia di 9 anni a un anziano per pochi spiccioli : condannato a 9 anni : Il tribunale di Enna ha condannato per concorso in atti sessuali su minori e per sfruttamento della prostituzione minorile a nove anni di carcere e 20000 euro di multa il padre di una bambina di 9 anni. L'uomo era stato arrestato nell'agosto del 2016 dopo un'indagine scaturita da una segnalazione anonima.Continua a leggere