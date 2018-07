Velvet Collection | tempo di matrimonio | anticipazioni 27 luglio

Velvet Collection anticipazioni : PEDRO non sa dimenticare RITA : Prosegue l’avventura con VELVET COLLECTION, la fiction spagnola in onda su Rai Uno: con il ritorno di Jonas Infantes (Llorenç González) insieme alla francesina Marie (Andrea Duro), la famiglia Infantes si riunisce al completo nonostante la morte di RITA (Cecilia Freire). Le anticipazioni indicano dunque che per PEDRO Infantes (Adrian Lastra) e suo cugino è giunto il momento di vivere tutti insieme sotto lo stesso tetto e state pur certi ...

Il finale di Velvet Collection con il ritorno di Mateo e di Rita? Anticipazioni 3 agosto : Era il 26 novembre scorso quando in Spagna andava in scena il finale di Velvet Collection e adesso, il prossimo 3 agosto, toccherà al pubblico italiano assistere all'ultima puntata della serie spagnola per scoprire come andrà a finire per Clara e gli altri. Prima del doppio finale in onda venerdì prossimo, lo spin off di Velvet tornerà in onda proprio oggi, 27 luglio, con il quarto episodio dal titolo "Un passo alla volta" in cui Manolito, ...

Velvet COLLECTION/ Anticipazioni 27 luglio - promo : la sorella di Penelope Cruz non ci sta! : VELVET COLLECTION, ecco le Anticipazioni di oggi, venerdì 27 luglio 2018: nella galleria di moda arriva Brigitte Bardot e crea scompiglio: cosa accadrà? Ecco la trama.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 13:53:00 GMT)

Velvet Collection quarta puntata : stasera - venerdì 27 luglio 2018 : Alla Velvet arriva la divina Brigitte Bardot, l'attrice però dovrà vedersela con la focosa Carmela Cortes.

Programmi TV di stasera - venerdì 27 luglio 2018. Su Rai1 Velvet Collection : Velvet Collection Rai1, ore 21.25: Velvet Collection - 1^Tv Fiction di Gustavo Ron e Jorge Torregrossa del 2017, con Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra. Prodotta in Spagna. Un passo alla volta: Manolito, sempre più attratto da Lourdes, non sa decidersi con Ines e Macarena annuncia a Eduard la sua intenzione di separarsi non appena si sarà ristabilito dall’infarto. Pedro, intanto, non riesce ad accettare la morte di Rita. Clara è gelosa ...

Velvet Collection 27 luglio 2018 : quarta puntata - anticipazioni Rai 1 : Ana e Alberto a Velvet collection Quarto appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction spagnola sul mondo della moda ambientata in questo spin off a Barcellona Velvet collection 2018 in diretta e streaming Irrinunciabile per molti l'appuntamento con un tuffo negli anni '70 per vivere gli amori e la ...

Velvet Collection/ Anticipazioni 27 luglio : nella galleria di moda arriva Brigitte Bardot : Velvet Collection, ecco le Anticipazioni di oggi, venerdì 27 luglio 2018: nella galleria di moda arriva Brigitte Bardot e crea scompiglio: cosa accadrà? Ecco la trama.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:15:00 GMT)

Velvet Collection : a volte si può andare in “Paradiso” anche senza i vecchi protagonisti : Alessandro Tersigni - Marta Hazas Per la prossima stagione Rai 1 ha affidato la fascia post prandiale a Il Paradiso delle Signore, che dopo due stagioni trascorse in prime time si ritroverà a trasformarsi da fiction a soap opera quotidiana. Un’operazione kamikaze che difficilmente porterà buoni risultati per quanto riguarda gli ascolti, basti pensare all’analogo caso di Incantesimo. Ma dal punto di vista narrativo, la cosa potrebbe ...

Velvet Collection anticipazioni : MATEO chiede a CLARA di trasferirsi a… : Nel corso delle puntate di VELVET COLLECTION già andate in onda anche in Italia, i telespettatori hanno cominciato ad assistere ad una crisi matrimoniale tra CLARA Montesinos (Marta Hazas), la direttrice della galleria VELVET, e MATEO Ruiz Lagasca (Javier Rey): la donna infatti, data la mancanza di notizie da parte del marito, ha potuto interessarsi più del dovuto all’affascinante Sergio Godò (Fernando Guallar), figlio illegittimo del ...

Velvet Collection - anticipazioni quarta puntata di venerdì 27 luglio : anticipazioni quarta puntata VELVET COLLECTION, in onda venerdì 27 luglio 2018 su Rai 1 in prima serata: Sempre più attratto da Lourdes, Manolito non sa decidersi con Ines… Macarena annuncia a Eduard la sua intenzione di separarsi non appena si sarà ristabilito dall’infarto… Pedro non riesce ad accettare la scomparsa di Rita… Clara è gelosa delle attenzioni di Elena verso Sergio… Jonas e Marie annunciano le loro ...

Velvet Collection : anticipazioni quarta puntata di venerdì 27 luglio 2018 : Velvet Collection Dieci episodi da cinquanta minuti circa ciascuno, per un totale di cinque prime serate di Rai 1, catapulteranno il pubblico nelle atmosfere degli anni ‘70, mettendo nuovamente al centro della scena abiti ed intrighi: Velvet Collection, spin off di Velvet, terrà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio. A seguire le anticipazioni di tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. Velvet Collection: ...

Ascolti tv ieri - Velvet Collection vs Le verità nascoste | Dati Auditel 20 luglio 2018 : Una nuova sfida avrà decretato chi tra i programmi tv di ieri ha vinto per quanto riguarda gli Ascolti tv, venerdì 20 luglio 2018. A contendersi il primato Velvet Collection e Le verità nascoste ovvero le due fiction in onda rispettivamente su Rai 1 e Canale 5. Chi ha vinto? Settimana scorsa è stata la prima ad avere la meglio. L’ammiraglia Rai si è aggiudicata così la vittoria della prima serata. Cosa succederà questa settimana? Bando ...

Velvet COLLECTION/ News e anticipazioni puntata 27 luglio 2018 : Clara non parte - arriva Brigitte Bardot : VELVET COLLECTION, News e anticipazioni quarta puntata 27 luglio 2018. Clara decide di non partire per Madrid, mentre Jonas si dichiarerà a Marie. A Barcellona arriva Brigitte Bardot(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 07:37:00 GMT)

Anticipazioni Velvet Collection - quarta puntata : la morte di Rita sconvolge Pedro : Prosegue l'appuntamento su Raiuno con la fiction [VIDEO] Velvet Collection che va in onda tutti i venerdì sera in prima visione assoluta. La fiction in queste settimane ha registrato una media di circa 2 milioni di fedelissimi spettatori con uno share che oscilla tra il 10 e il 12%. Tanti i colpi di scena ci saranno anche nel corso della quarta puntata di Velvet Collection che sara' trasmessa venerdì 27 luglio, tra essi pure la morte di Rita che ...