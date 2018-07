Velivolo civile senza contatto radio | intervengono i caccia dell’Aeronautica

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) Solo una temporanea interruzione delle comunicazioni per il, un Gulfstream danese proveniente dalla Gran Bretagna e diretto in Grecia, che dopo l’intercettazione da parte dei velivoli italiani ha ristabilito le comunicazioni ed ha potuto proseguire sulla rotta prestabilita Partenza immediata per una coppia didell’Aeronautica Militare per intercettare unche aveva perso le regolari comunicazionicon i controllori del traffico aereo durante il sorvolo dello spazio aereo italiano. E’ quanto accaduto oggi, intorno alle ore 14.45, quando due Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, hanno effettuato il decollo su allarme – in gergo tecnico scramble – su ordine del CAOC (Combined Air Operation Center) di Torrejon (Spagna), ente NATO responsabile per la ...