Vela – Campionato Tedesco 2018 | vittoria dello statunitense Baker | Gradoni squalificato

Vela – Campionato Italiano Classi Olimpiche : disegnato il calendario per il 2019 e il 2020 : L’Italiano Classi Olimpiche 2019 sulla Riva lombarda del Garda CAMPIONE DEL GARDA – La Federazione Italia Vela ha disegnato il calendario per il 2019 e il 2020: il prossimo anno il Campionato Italiano Classi Olimpiche è stato assegnato al Circolo Vela Gargnano, Società Canottieri Garda Salò, UniVela Sailing e Circolo Velico Toscolano Maderno. La base principale sarà ad UniVela Sailing a Campione nell’alto lago lombardo. ...

Vela – Campionato del mondo di Vela Giovanile - scattano oggi le prime regate negli Stati Uniti : Sono partite le regate e grazie alla splendida termica da sud-est sono state portate tutte a termine Erano 14 anni che il Campionato del mondo di Vela Giovanile non veniva ospitato dagli Stati Uniti d’America, e per celebrarne il ritorno ci sono ben tre equipaggi a stelle e strisce in testa su nove classi. Dopo la splendida Cerimonia d’Apertura di domenica sera, ieri, lunedì 16 luglio, sono partite le regate e grazie alla splendida termica ...

Vela – Campionato Italiano J/70 2018 : Calvi Network al comando : Campionato Italiano J/70 2018. Calvi Network ancora leader dopo tre giornate Malcesine, 14 luglio 2018 – Terza giornata di regate a Malcesine, dove settantaquattro imbarcazioni J/70 stanno partecipando alla prima edizione del Campionato Italiano J/70. Dopo essersi affermato come miglior barca di giornata già giovedì, e dopo il no-race imposto ieri dalla mancanza di vento, Calvi Network oggi è sceso in acqua per difendere la ...

Vela – Campionato Italiano J/70 : poco vento a Malcesine - flotta a terra : Campionato Italiano J/70. Le bizze del meteo lasciano la flotta a terra nella seconda giornata Condizioni meteorologiche non propriamente estive, con pioggia scrosciante e venti inconsistenti, rallentano le operazioni a Malcesine, dove la flotta di settantaquattro J/70 si è riunita per disputare, da ieri e fino a domenica, la prima edizione del Campionato Italiano J/70 organizzato da J/70 Italian Class. Nonostante un primo tentativo di ...

Vela - Campionato Italiano J/70 : Petite Terrible Adria Ferries è seconda dopo la prima giornata : Petite Terrible-Adria Ferries guida quindi la classifica provvisoria degli equipaggi interamente composti da velisti Italiani E’ una Claudia Rossi molto solida e convincente quella che oggi, nella prima giornata di regate del Campionato Italiano J/70 di Malcesine, assistita nelle decisioni tattiche da Michele Paoletti, ha saputo portare la sua Petite Terrible-Adria Ferries già in zona podio. Con risultati parziali sempre entro la ...

Vela – Campionato Nazionale J/70 2018 : al via oggi le regate a Malcesine : Campionato Nazionale J/70 2018. Da oggi Calvi Network in regata a Malcesine Con l’imminente partecipazione al primo Campionato Nazionale J/70, in programma tra oggi e domenica nelle acque di Malcesine, entra nel vivo la stagione del Lightbay Sailing Team, il team di Carlo Alberini supportato nel corso di questo 2018 da Calvi Network, Ilva Glass, Iconsulting, SET S.r.l. e Mureadritta. Sul Garda, il timoniere Gianfranco Noé, il tattico Karlo ...

Vela - iniziate in Polonia le regate del Campionato Europeo delle classi 49er - 49erFX - and Nacra 17 : Tutti i risultati delle regate del Campionato Europeo delle classi 49er, 49erFX, and Nacra 17 scattate ieri Grande attività a Gdynia, in Polonia, dove ieri, poco dopo il termine del Campionato del Mondo Laser U21, sono iniziate le regate del Campionato Europeo delle classi 49er, 49erFX, and Nacra 17. Con 92 partecipanti nella classe 49er, 44 per le ragazze del 49er FX e 51 nei Nacra 17, ed il livello presente in acqua, il Campionato parte ...

Vela – Campionato del Mondo Laser U21 : Carolina Albano vince la medaglia d’argento : Carolina Albano è d’argento, al Campionato del Mondo Laser U21 anche Ettore Botticini campione del Mondo giovanile Match Race sul Lago di Ledro Carolina Albano (CV Muggia) è Vice Campionessa del Mondo 2018 per la classe Laser U21 grazie alla medaglia d’argento vinta stamane nelle acque della Baia di Danzica, miglior risultato di sempre per un atleta azzurro nella classe Laser Radial U21. Dopo una serie di 12 prove in cui Carolina ha ...

Vela – Campionato Nazionale J/70 : record di iscrizioni a Malcesine : J/70 Cup. A Malcesine è record di iscrizioni per il primo Campionato Nazionale J/70 Con due eventi già in archivio, dominati entrambi dai neo campioni continentali di Enfant Terrible-Adria Ferries, la J/70 Cup 2018 si appresta ad entrare nel vivo con lo svolgimento dell’appuntamento clou della stagione tra quelli organizzati da J/70 Italian Class. Si disputerà infatti la prossima settimana a Malcesine il primo Campionato Nazionale ...

Campionato Italiano di Vela d’Altura – Trofeo DHL : l’imbarcazione Extrema del CVR sul tetto d’Italia : Tra le sessanta imbarcazioni presenti al Trofeo DHL del Campionato Italiano di Vela d’Altura trionfa Extrema del CVR Si è concluso domenica 23 giugno il Campionato Italiano di Vela d’Altura – Trofeo DHL, evento che ha richiamato sull’Isola di Ischia oltre sessanta imbarcazioni e diverse centinaia di velisti da tutta Europa. A portare alti i colori del Circolo Velico Ravennate è stata, ancora una volta, ...

Vela – Campionato Italiano d’altura 2018 : assegnati i tricolore : Campionato Italiano assoluto di Vela d’altura Trofeo DHL: assegnati a Forio i titoli di Campione Italiano ORC 2018 A Forio d’Ischia si è concluso il Campionato Italiano di Vela d’altura 2018 – Trofeo DHL. Un grande evento che ha portato sull’isola verde circa sessanta imbarcazioni e centinaia di velisti, che per quattro giorni si sono sfidati in mare. Dopo cinque prove – da mercoledì a venerdì – con vento debole e ...

Vela d’altura – Campionato italiano assoluto : oggi ultima giornata di regate : Campionato italiano assoluto Vela d’altura Trofeo DHL: altre due prove ad Ischia, classifica equilibrata: oggi ultima giornata Continua lo spettacolo nel Golfo di Ischia: i velisti impegnati nel Campionato italiano Vela d’altura 2018 hanno disputato due prove, la quarta e quinta della manifestazione. Nel Gruppo A, la quarta prova è stata vinta da Altair 3, la quinta da Reve de Vie. In classifica generale resta al primo posto Altair 3, lo ...

Vela d’Altura – Campionato italiano 2018 : Mela ed Extrema al comando al Trofeo DHL : Campionato italiano assoluto Vela d’Altura 2018 – Trofeo DHL: dopo la prima giornata al comando Mela ed Extrema Nelle acque di Forio d’Ischia è andata in scena la prima giornata del Campionato italiano assoluto Vela d’Altura 2018 – Trofeo DHL. Le imbarcazioni hanno portato a termine una prova nel corso di una giornata caratterizzata da bel tempo e vento debole intorno ai 7-8 nodi fino al pomeriggio, quando il sole ha lasciato spazio al maltempo ...

Vela d’altura – Al Forio d’Ischia dal 19 al 23 giugno il campionato italiano : Il campionato italiano di Vela d’altura andrà in scena dal 19 al 23 giugno al Forio d’Ischia Inizia oggi, martedì 19 giugno, il campionato italiano assoluto di Vela d’altura 2018 – Trofeo DHL, organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e dal Circolo Nautico Punta Imperatore su indicazione di Federazione Italiana Vela e UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con i patrocini di Regione Campania, Comune di Forio ...