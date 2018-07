Vasto Siren Festival | il rock è una sirena

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 luglio 2018) È ormai una delle rassegne musicali più amate, anche dai turisti stranieri, più o meno indie, in viaggio in Italia. Un rifugio della mente per gli appassionati nelle fredde e uggiose giornate invernali. Complice la location che la ospita: nel centro della penisola, un gioiello di città dal sapore di borgo antico, un belvedere sul mare più bello d’Abruzzo, punteggiato di trabocchi. L’attesa è terminata, ci (ri)siamo:con le sue spiagge, i suoi vicoli, le sue piazze-terrazze sull’Adriatico si accinge a ospitare la quinta edizione del. Cinque palchi, oltre trenta tra live e dj-set, degustazioni, arte, relax, pienezza del vivere estivo. L’appuntamento è per questi venerdì 29 e sabato 30, con un’appendice domenica 31 luglio. Si decolla oggi, piaccia o non piaccia la novelle vague tricolore, con Cosmo, tra canzone d’autore e la musica da club; col «pensiero triste e ...