Van Gogh l' essenza delle opere nella mostra multimediale a Venezia

Venezia 75 : Van Gogh at Eternity's Gate - la prima immagine del film di Julian Schnabel : Un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell'arte e che continuano ad incantare il mondo intero. Tutti i film del Festival Il ...

Intervista a Hugh Welchman e Dorota Kobiela - autori di "Loving Vincent" : "Nei quadri di Van Gogh c'è la forza miracolosa della vita" : Loving Vincent di Hugh Welchman e Dorota Kobiela non è stato solamente un caso cinematografico, un'opera che ha raccontato in modo tanto originale quanto suggestivo la vita e la morte di Vincent Van Gogh . È stato soprattutto un innovativo esperimento di cinema d'animazione che ha poeticamente mescolato pittura a olio, riprese dal vivo e computer grafica. I risultati sono stati straordinari con riconoscimenti di pubblico e critica ...

Ecco dove scaricare quasi 1000 opere di Van Gogh in alta definizione : La grande arte di Vincent van Gogh trasformata in digitale. Il Van Gogh Museum di Amsterdam, la struttura museale dedicata al grande artista olandese, che ospita ogni anno oltre 2 milioni di visitatori, ha deciso di aprire sul proprio sito una galleria virtuale con le opere custodite al suo interno. Tutte dotate di scheda con storia, informazioni e curiosità, certo, ma soprattutto scaricabili in tre diverse dimensioni: small, medium e ...