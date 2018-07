Valeriani | Casa | Regione si riprende 40 MLN dati a Roma per emergenza

romadailynews

(Di venerdì 27 luglio 2018)– LaLazio sii 40 milioni di euroCapitale per l’abitativa. L’annuncio lo ha dato via Facebook l’assessore regionale alle Poltiiche abitative, Massimiliano: “Vista l’inerzia del Comune di, lariacquisira’ la disponibilita’ dei 40 milioni di euro con cui verranno finanziati progetti destinati all’abitativa”. Una scelta giunta a valle di una lunga discussione col Campidoglio e in particolare con l’assessore al Patrimonio, Rosalba Castiglione, soprattutto che, tra le altre cose, contestava allail contenuto della delibera del 2015 che stanziava complessivamente 190 milioni per l’abitativa di, da utilizzarsi tenendo conto sia di chi era presente nelle graduatorie Erp, sia di chi abitava i Caat sia di chi era in ...