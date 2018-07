Usiamo bene la nostra vita? Ecco perché la morte di Marchionne ci ha colpito L’ospedale

Fedez : "Io e Chiara Ferragni non Usiamo nostro figlio Leone per ottenere benefici economici" : Attraverso una serie di Instagram Stories, Fedez ha affrontato alcune polemiche che coinvolgono lui, la sua futura moglie Chiara Ferragni e il piccolo Leone. In primis il rapper - che in queste ore ha pure replicato a Fulvio Abbate - ha negato di usare il figlio "per ottenere benefici economici":Punto primo, ho 28 anni, Chiara ne ha 30, insieme abbiamo due società con una ventina di dipendenti che danno da mangiare ad altrettante ...