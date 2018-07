Usa recuperano in Corea spoglie soldati

Un aereo Usa decollato per la Corea del Nord recupererà i resti di militari Usa morti nella guerra di Corea 1950-1953. Lo ha reso noto l'agenzia sudCoreana Yonhap. Si tratta di uno dei punti dell'accordo frutto dello storico vertice del 12 giugno scorso tra il presidente Trump e il leader nordCoreano Kim Jong Un. "Dopo tanti anni tornano in patria tanti soldati americani. Sarà un grande momento per tante famiglie. Grazie Kim Jong-un!, ha twittato Trump.(Di venerdì 27 luglio 2018)

