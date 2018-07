: Usa recupera in Corea spoglie soldati - TelevideoRai101 : Usa recupera in Corea spoglie soldati - badtvit : #AscoltiUSA - via cavo: calo sostanzioso per #SharpObjects, notevole il recupero di #Power -

Un aereo Usa decollato per ladel Nord recupererà i resti di militari Usa morti nella guerra di1950-1953. Lo ha reso noto l'agenzia sudna Yonhap. Si tratta di uno dei punti dell'accordo frutto dello storico vertice del 12 giugno scorso tra il presidente Trump e il leader nordno Kim Jong Un. "Dopo tanti anni tornano in patria tantiamericani. Sarà un grande momento per tante famiglie. Grazie Kim Jong-un!, ha twittato Trump.(Di venerdì 27 luglio 2018)