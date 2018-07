Usa | pericoloso serpente a sonagli assalta una barca | ecco la tremenda reazione dei

Detenuto pericoloso fugge dal Tribunale di RagUsa : Un Detenuto pericolo di Vittoria stamattina è fuggito dal Tribunale di Ragusa dove era stato accompagnato per un'udienza. Rintracciato subito dopo.

Terrorismo - "Socialmente pericoloso" : espulso tunisino che abitava a RagUsa : Trovato in possesso di foto che lo ritraevano mentre impugnava delle armi, oltre a immagini di bandiere e miliziani dell'autoproclamato stato islamico

Eroe moderno : rinuncia alla paUsa pranzo per tenere in piedi il 'pericoloso' stop rotto : Logan Duncan, un ragazzo statunitense è stato acclamato come un Eroe sui social network dopo essere stato fotografato mentre teneva in piedi un segnale di stop ad un incrocio, per evitare che le auto facessero degli incidenti...

Usa vs CINA/ L'antipasto pericoloso della guerra dei dazi : Dopo la decisione degli Stati Uniti, e la risposta della CINA, si è accesa la guerra dei dazi, che potrebbe avere implicazioni con danni globali. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:06:00 GMT)SPILLO/ L'aiutino di Lega e M5s alla Francia (a danno dell'Italia), di A. RuffoFINANZA/ Il brutto scherzo che può arrivare dalla Germania, di G. Pennisi

I pesticidi caUsano obesità e diabete. Cos’è l’effetto ‘cocktail’ e perché è pericoloso : Ha avuto grande riscontro sulla stampa e ha suscitato molto clamore la recente pubblicazione di uno studio condotto in Francia che ha valutato su cavie l’azione di un cocktail di sei pesticidi comunemente presenti nella dieta, in particolare nelle mele come di recente documentato dalla stessa Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Le sostanze erano presenti nel cibo somministrato agli animali e ciascuna di esse a una dose ...