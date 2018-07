Usa | oltre 700 bimbi immigrati restano separati dalle famiglie

Usa - richieste sussidi disoccupazione in salita oltre le attese : Salgono oltre le attese le richieste di sussidi o alla disoccupazione negli USA nella settimana al 21 luglio. I "claims" sono aumentati di 9.000 unità a 217.000 dalle 207.000 mila unità riviste della ...

Il Sahara sta crescendo : espansione di oltre il 10% nell’ultimo secolo a ca Usa dei cambiamenti climatici : Il riscaldamento globale sta facendo crescere il deserto del Sahara : è quanto indica uno studio dell’University of Maryland. Gli scienziati hanno scoperto che il deserto più grande del mondo si è allargato di oltre il 10% nel corso dell’ultimo secolo . Lo studio suggerisce che anche gli altri deserti del mondo potrebbero espandersi con i cambiamenti climatici che continuano a scaldare il pianeta. I ricercatori hanno analizzato i dati sulle ...

Usa : indice direttori acquisti manifatturiero a 55 - 5 pt a luglio - oltre attese : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Cresce a 55,5 punti l’ indice Usa dei direttori acquisti del settore manifatturiero a luglio , secondo quanto diffuso da Markit. Il dato si confronta con 55,4 del mese precedente e batte le attese che indicavano 55,1. Per quanto riguarda i direttori acquisti del terziario l’ indice si attesta a 56,2 punti, in calo dai 56,5 di giugno e soprattutto al di sotto delle attese . L'articolo Usa: indice ...

Grecia - inferno ad Atene : incendi ca Usa no oltre 50 morti - turisti in fuga : Notte drammatica ad Atene : diversi incendi si sono sviluppati nelle scorse ore nella capitale della Grecia . I media locali parlano di oltre 50 morti e di almeno 150 feriti, ma è un bilancio destinato a peggiorare nelle prossime ore. Le autorità greche hanno dichiarato lo stato di emergenza e hanno già chiesto l'aiuto dell'Unione Europea. Notte drammatica ad Atene : incendi causano oltre 50 morti e centinaia di feriti Continua ad aggravarsi il ...

Maltempo Usa - enorme tempesta di sabbia ingoia l’Arizona viaggiando per oltre 300 km [VIDEO] : La stagione dei monsoni 2018 è arrivata nel sud-ovest degli Stati Uniti. Niente di più simile ad “Armageddon” di un muro di sabbia lungo diversi chilometri che ingoia tutto ad una velocità incredibile. Sono le scene che gli abitanti dell’Arizona si sono ritrovati a vivere negli ultimi giorni. La colpevole è un’imponente tempesta di sabbia lungo il confine di un forte complesso di temporali. In Arizona non hanno dovuto fare i conti solo con la ...