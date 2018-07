Usa | economia cresce del 4 | 1 per cento nel secondo semestre | bene consumi ed esportazioni

L'economia Usa vola : il Pil cresce del 4 - 1%. Mai così bene dal 2014 : L'economia americana vola. Nel secondo trimestre il pil è cresciuto del 4,1%, l'aumento maggiore dal 2014. Nell'annunciare la prima stima del secondo trimestre, il Dipartimento del Commercio rivede al ...

Speciale Ict : web tax - nulla di fatto al G20 - Usa-Ue muro contro muro sull'economia digitale : Roma, 26 lug 16:30 - , Agenzia Nova/Key4biz, - I ministri delle Finanze del G20 sostengono in pubblico l'introduzione di una web tax condivisa che regoli il sistema fiscale dell'economia... , K4b,

Dazi - accordo Usa-Ue - ma Parigi vuole chiarimenti. Fmi : ok per economia globale : In base all'intesa raggiunta tra Trump e Juncker, si lavorerà per abbassare reciprocamente le tariffe. Ma i beni che riguardano l'industria automobilistica restano fuori dall'accordo -

Tempesta perfetta si sta per abbattere sull'economia Usa : A dirlo alla Cnbc l'economista Diane Swonk secondo cui, anche se non c'è una vera e propria guerra commerciale, l'incertezza che circonda i dazi può danneggiare l'economia statunitense a stelle e ...

Si sta preparando una tempesta nell'economia Usa : Attualmente l'economia Usa è forte e questo le permetterà di resistere per un po' di tempo, ma le correnti contrarie si stanno moltiplicando e quando saranno mature per la tempesta, questa si ...

Usa - PMI Markit : crescita economia più lenta all'inizio del terzo trimestre - stima flash - : Markit ha reso noto che nel mese di giugno l'Indice PMI Manifatturiero, stima flash, e' salito a 55,1 punti dai 54,9 punti del mese precedente. La rilevazione di luglio evidenzia una ripresa del ritmo ...

L'economia tra nuove minacce di protezionismo e rialzi tassi Usa : Andrea Delitala, Head of Investment Advisory di Pictet Asset Management, spiega che il protezionismo torna a dominare la scena macroeconomica, mentre si fa strada la possibilità che i tassi reali Usa ...

Economia dell'Usato - ecco quanto risparmia l'ambiente. : Oltre alle 4,5 milioni di tonnellate di CO2, grazie all'Economia dell'usato sono state risparmiate ben 245.927 tonnellate di plastica, con cui si potrebbero produrre 4,6 miliardi di bottigliette Pet ...

Usa : superindice conferma continua espansione economia : Cresce a un passo più veloce delle stime l'economia Usa. Lo indica il superindice stilato dal Conference Board relativo al mese di giugno, cresciuto dello 0,5% a 109,8 punti. Le stime erano per un aumento dello 0,4%. Sebbene non muova molto i ...

Powell - Fed - : crescita solida per economia Usa ma il protezionismo è dannoso : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome

Powell - Fed - conferma buona salute dell'economia Usa : 'avanti con rialzo tassi' : Nelle osservazioni che ha fornito prima di una sessione di domande e risposte, Powell ha dipinto un quadro ampiamente positivo dell'economia statunitense, che ha detto si sta espandendo ad un ritmo ...