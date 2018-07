USA | aumenta la fiducia dei consumatori a luglio

Disturbo da deficit dell’attenzione : il rischio aumenta negli adolescenti che abUSAno di chat - social e video online : I nuovi strumenti digitali come applicazioni di messaggistica usate per chattare, social network ma anche video in streaming, musica digitale e in generale strumenti di comunicazione fanno parte delle nostre vite, sono ormai accessibili attraverso lo smartphone e pur essendo spesso molto utili, è inevitabile che catalizzino la nostra attenzione per diverse ore al giorno. Non è un caso se negli ultimi anni si parla sempre più spesso di vere e ...

USA - aumentano ancora le scorte industriali a maggio : Teleborsa, - ancora in crescita le scorte di magazzino delle imprese . Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, gli stoccaggi sono saliti dello 0,4% a 1.936,9 miliardi di dollari dopo ...

USA : aumenta deficit con taglio tasse : ANSA, - NEW YORK, 12 LUG - Sale il deficit del bilancio federale americano. Nei primi nove mesi dell'anno fiscale, da ottobre 2017 a giugno 2018, e' salito del 16% a 607,1 miliardi di dollari rispetto ...

La minaccia di Trump : USA fuori dalla Nato se gli alleati non aumentano le spese militari : Il presidente Trump minaccia di uscire dalla Nato, perché gli altri alleati non pagano abbastanza. Lo ha rivelato l’agenzia tedesca Dpa, citando fonti non identificate. Poco dopo la Casa Bianca ha convocato i giornalisti al seguito del presidente, per comunicazioni urgenti. Secondo due fonti della Nato citate dalla Reuters il numero uno della Casa...

L’obesità aumenta la solitudine : la caUSA è nei geni in comune : L’epidemia di obesità potrebbe alimentare il crescente problema della solitudine, secondo gli scienziati dell’università di Cambridge che hanno scoperto un legame genetico tra le due condizioni. Circa un quarto delle persone di età superiore a 65 anni in Gran Bretagna soffre di solitudine, una situazione che può aumentare il rischio di molte malattie e può addirittura causare la morte precoce delle persone. Quasi due terzi dei ...

USA - le richieste di sussidi alla disoccupazione aumentano oltre le attese : Teleborsa, - aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 23 giugno . I "claims" sono aumentati di 9.000 unità a 227.000 dalle 218.000 mila unità riviste della ...

Esercito USA - i nuovi mezzi avranno realtà aumentata e una ruota-robot – FOTO e VIDEO : Non solo guida autonoma: quei geniacci della Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) – l’agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che sviluppa nuove tecnologie militari – hanno realizzato una nuova ruota a geometria variabile: in pratica cambia forma e, quando serve, in pochi istanti si trasforma in una sorta di cingolo. Quest’ultimo, in futuro, potrebbe pure essere collegato a un motore ...