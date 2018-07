Uomini in «business» | donne in «turistica» | l’autogol del Barcellona

vanityfair

: Mi auguro che questi siano gli ultimi colpi di coda degli scafisti e che questa sia l’ultima estate di tragedie nel… - matteosalvinimi : Mi auguro che questi siano gli ultimi colpi di coda degli scafisti e che questa sia l’ultima estate di tragedie nel… - LegaSalvini : #Salvini: Mi auguro che questi siano gli ultimi colpi di coda degli scafisti e che questa sia l’ultima estate di tr… - fdellalu : RT @alfredoferrante: Il pallone è rotondo, ma per i calciatori uomini lo è un po' di più rispetto alle calciatrici donne: figuraccia planet… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Sarebbe dovuto essere un gol contro la discriminazione e il sessismo, si è trasformato in una clamorosa autorete d’immagine. L’idea deldi far viaggiare insieme la squadra maschile e quella femminile era – ed è – sulla carta uno splendido messaggio di uguaglianza: peccato però che sull’aereo che ha portato le due selezioni blaugrana negli Stati Uniti per una tournée estiva,hanno ricevuto trattamenti diversi. I primi, infatti, hanno volato in «», le altre invece in «classe». LEGGI ANCHECalcio, l'Italva al Mondiale! «I ragazzi non hanno avuto priorità», ha provato a difendersi la dirigenza catalana, finita presto nel tritacarne social. «Abbiamo prenotato in periodi differenti, non c’erano posti per tutti. Alle ragazze abbiamo preso dei sedili in più, così potevano distendersi». Versione confermata dall’attaccante del ...