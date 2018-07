Uomini e Donne | le prime dichiarazioni di Ida e Riccardo in seguito a Temptation 2018

“La mia vita è un horror”. La ‘brutta’ fine di Claudia Montanarini di Uomini e Donne : È iniziato in questi giorni il processo mosso dall’ex marito di Claudia Montanarini all’ex tronista di Uomini e Donne. La donna è stata accusata di aver preso un assegno custodito nella cassaforte di casa e poi avrebbe mandato un amica ad incassarlo. In totale? Una truffa da 55 mila euro. Intervistata dal settimanale Oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ribattutto alle accuse che stanno piovendo su di lei in questi ...

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico stanno insieme?/ Fuga in auto con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne : Ezio Greggio e Romina Pierdomenico stanno insieme? Il conduttore di Striscia la Notizia è stato beccato da Spy con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:17:00 GMT)

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne fidanzata con Ezio Greggio : chi è? : Ezio Greggio e la nuova fidanzata: addio a Simona Gobbi? Cinque anni d’amore per Ezio Greggio e Simona Gobbi. Una storia che ha fatto tanto discutere, soprattutto per i trentatré anni di differenza che li separavano. Una crisi iniziata nell’inverno del 2017, ma che è uscita allo scoperto solo qualche giorno fa quando la ragazza […] L'articolo Ex corteggiatrice di Uomini e Donne fidanzata con Ezio Greggio: chi è? proviene da ...

Barcellona in tour : Uomini in business - donne in economy : Fino a quel giorno, riconoscete lo sforzo che sta facendo il club per creare quel mondo. Fino ad allora, meno cinismo'.

Anna Munafò e Matteo Milioti si sono lasciati?/ Uomini e donne - dall'annunciata matrimonio alla rottura... : Anna Munafò e Matteo Milioti si sono lasciati? Gli indizi lasciano pensare che la coppia si sia lasciata ad un passo dal matrimonio, cosa sarà successo alla tronista di Uomini e donne? (Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 12:46:00 GMT)

Uomini e Donne - Andrea Melchiorre : la nuova fidanzata e il rapporto con la ex : Andrea Melchiorre, dopo la storia con Valentina Dallari nata a Uomini e Donne nel 2015, non ha più ufficializzato nessuna relazione. L’ex corteggiatore, però, cinque mesi fa è uscito allo scoperto, confessando di provare delle emozioni molto forti per Olga Kose, la sua nuova fidanzata. La ragazza ha ventisette anni e origini russe, ma già da bambina si è trasferita in Italia. Da piccola lavorava come modella, poi si è laureata in Lingue e oggi ...

Uomini in «business» - donne in «turistica» : l’autogol del Barcellona : Sarebbe dovuto essere un gol contro la discriminazione e il sessismo, si è trasformato in una clamorosa autorete d’immagine. L’idea del Barcellona di far viaggiare insieme la squadra maschile e quella femminile era – ed è – sulla carta uno splendido messaggio di uguaglianza: peccato però che sull’aereo che ha portato le due selezioni blaugrana negli Stati Uniti per una tournée estiva, Uomini e donne hanno ricevuto trattamenti ...

Uomini e Donne : ex di Andrea Damante pronta per le nozze : Andrea Damante: la sua ex pensa al matrimonio dopo Uomini e Donne Uomini e Donne, nonostante sia nella sua consueta pausa estiva, continua a regalarci succose notizie sui suoi protagonisti, grazie alla rivista ufficiale della trasmissione. Questa volta è il turno di Andrea Damante. Cosa è successo al bel dj veronese? La sua ex fidanzata è pronta per le nozze! No, non stiamo parlando di Giulia De Lellis, anche perché i fan di Uomini e Donne ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella si è rifatta le labbra? Parla l’ex tronista : Uomini e Donne: Sara Affi Fella rifatta? Ecco cosa ha risposto l’ex tronista sui presunti ritocchi alle labbra Sara Affi Fella da quando ha terminato il suo percorso come tronista a Uomini e Donne è molto seguita sui social. Quotidianamente, infatti, le sue foto e i suoi post su Instagram vengono sempre commentati da numerosissimi […] L'articolo Uomini e Donne: Sara Affi Fella si è rifatta le labbra? Parla l’ex tronista ...

Uomini e Donne - Giorgia Lucini : "Matrimonio con Federico Loschi? Aspetto lui" : Giorgia Lucini, intervistata dal settimanale 'Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha rivelato, per la prima volta, come è nata la relazione con il giocatore di basket, Federico Loschi, dopo un lungo e serrato corteggiamento.prosegui la letturaUomini e Donne, Giorgia Lucini: "Matrimonio con Federico Loschi? Aspetto lui" pubblicato su Gossipblog.it 27 luglio 2018 10:45.

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Gemma Galgani spiazza : “dobbiamo essere felici per…” (Trono Over) : UOMINI e DONNE Anticipazioni trono over: Gemma Galgani spiazza tutti parlando di felicità mentre tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo procede tutto a gonfie vele.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : nuovo flirt per Luigi Mastroianni? Beccato con una bionda (Trono Classico) : UOMINI e DONNE Anticipazioni trono classico: nuovo flirt per Luigi mastroianni dopo Sara Affi Fella? L'ex corteggiatore trascorre la serata con una bionda: ecco chi è.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Marta Pasqualato pensa ancora a Nicolò Brigante? Un nuovo indizio (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Tara Gabrieletto sbotta sui social e risponde alle domande sulla maternità: "Un figlio con Cristian Gallella? Ecco..."(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Gemma Galgani al settimo cielo : "È arrivato il momento tanto atteso" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti pronto a tornare? I rumors continuano ma lui sembra essere ormai deciso all'addio per nuove occasioni...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:00:00 GMT)