Uomini e Donne | Andrea Melchiorre | la nuova fidanzata e il rapporto con la ex

Uomini in «business» - donne in «turistica» : l’autogol del Barcellona : Sarebbe dovuto essere un gol contro la discriminazione e il sessismo, si è trasformato in una clamorosa autorete d’immagine. L’idea del Barcellona di far viaggiare insieme la squadra maschile e quella femminile era – ed è – sulla carta uno splendido messaggio di uguaglianza: peccato però che sull’aereo che ha portato le due selezioni blaugrana negli Stati Uniti per una tournée estiva, Uomini e donne hanno ricevuto trattamenti ...

Uomini e Donne : ex di Andrea Damante pronta per le nozze : Andrea Damante: la sua ex pensa al matrimonio dopo Uomini e Donne Uomini e Donne, nonostante sia nella sua consueta pausa estiva, continua a regalarci succose notizie sui suoi protagonisti, grazie alla rivista ufficiale della trasmissione. Questa volta è il turno di Andrea Damante. Cosa è successo al bel dj veronese? La sua ex fidanzata è pronta per le nozze! No, non stiamo parlando di Giulia De Lellis, anche perché i fan di Uomini e Donne ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella si è rifatta le labbra? Parla l’ex tronista : Uomini e Donne: Sara Affi Fella rifatta? Ecco cosa ha risposto l’ex tronista sui presunti ritocchi alle labbra Sara Affi Fella da quando ha terminato il suo percorso come tronista a Uomini e Donne è molto seguita sui social. Quotidianamente, infatti, le sue foto e i suoi post su Instagram vengono sempre commentati da numerosissimi […] L'articolo Uomini e Donne: Sara Affi Fella si è rifatta le labbra? Parla l’ex tronista ...

Uomini e Donne - Giorgia Lucini : "Matrimonio con Federico Loschi? Aspetto lui" : Giorgia Lucini, intervistata dal settimanale 'Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha rivelato, per la prima volta, come è nata la relazione con il giocatore di basket, Federico Loschi, dopo un lungo e serrato corteggiamento.prosegui la letturaUomini e Donne, Giorgia Lucini: "Matrimonio con Federico Loschi? Aspetto lui" pubblicato su Gossipblog.it 27 luglio 2018 10:45.

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Gemma Galgani spiazza : “dobbiamo essere felici per…” (Trono Over) : UOMINI e DONNE Anticipazioni trono over: Gemma Galgani spiazza tutti parlando di felicità mentre tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo procede tutto a gonfie vele.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : nuovo flirt per Luigi Mastroianni? Beccato con una bionda (Trono Classico) : UOMINI e DONNE Anticipazioni trono classico: nuovo flirt per Luigi mastroianni dopo Sara Affi Fella? L'ex corteggiatore trascorre la serata con una bionda: ecco chi è.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Marta Pasqualato pensa ancora a Nicolò Brigante? Un nuovo indizio (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Tara Gabrieletto sbotta sui social e risponde alle domande sulla maternità: "Un figlio con Cristian Gallella? Ecco..."(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Gemma Galgani al settimo cielo : "È arrivato il momento tanto atteso" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti pronto a tornare? I rumors continuano ma lui sembra essere ormai deciso all'addio per nuove occasioni...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Temptation Island Vip : protagonisti di Uomini e Donne Over nel cast! : Mancano poche settimane alla registrazione del reality show Temptation Island versione Vip. Vi sveliamo in anteprima le coppie che hanno firmato il contratto, ma anche tante news succulente! Stessa spiaggia, stesso mare. I protagonisti della quinta edizione di Temptation Island si apprestano a fare le valigie per lasciare il posto ai personaggi Vip. Ebbene si, tra qualche settimana il villaggio sardo si riempirà di coppie conosciute, ma anche di ...

Il Barcellona in tour in America : Uomini in business class e donne nella turistica : ROMA - C'è Barcellona e Barcellona, o almeno così può sembrare in base al programma di viaggio per la prima tournée mista negli Stati Uniti. Direzione Portland, hanno viaggiato sullo stesso aereo sia ...

Il paese dove gli Uomini hanno vietato alle donne di votare : Avevano promesso di sfidare i loro uomini e andare alle urne. Ma a Mohri Pur, 60 chilometri dalla città di Multan nel Pakistan centrale, alla fine nessuna donna ha votato. In questa provincia profondamente patriarcale gli uomini hanno vietato...

Uomini e Donne - Nilufar Addati : "L'esperienza in tv mi ha insegnato tante cose ma ho trovato l'amore con Giordano" : L'ex tronista risponde su Instagram ad alcune domande dei follower: "Non subisco il fascino del belloccio mi sono innamorata di lui per altri motivi"

Uomini e Donne : hackerato il profilo di Raffaella Mennoia : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia vittima degli hacker: eliminato e rubato il profilo Instagram dell’autrice TV Questo non è sicuramente un buongiorno per Raffaella Mennoia, storica autrice del programma Uomini e Donne e personaggio molto attivo sui social. Alla collaboratrice di Maria De Filippi, infatti, pare sia stato hackerato il profilo Instagram. A riportare la […] L'articolo Uomini e Donne: hackerato il profilo di Raffaella ...

Raffaella Mennoia - profilo Instagram hackerato/ Uomini e donne : "Queste persone vivono una vita infelice" : Addio account Instagram? No, Raffaella Mennoia non ha chiuso il suo profilo ma è stata vittima di un hacker, l'annuncio è arrivato via Facebook. Ecco le sue parole(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:22:00 GMT)