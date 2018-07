ilfattoquotidiano

: Università, l’impegno di Fioramonti con i 5mila docenti in sciopero: “Segnale di cambiamento chiaro e immediato”… - Cascavel47 : Università, l’impegno di Fioramonti con i 5mila docenti in sciopero: “Segnale di cambiamento chiaro e immediato”… - erregi69 : Università, l’impegno di Fioramonti con i 5mila docenti in sciopero: “Segnale di cambiamento chiaro e immediato” -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Estate calda nelleitaliane e non solo per le temperature. Oltrehanno deciso di aderire allodagli esami di profitto proclamato per la seconda volta negli atenei dal “Movimento per la dignità della docenza universitaria” che chiede la risoluzione definitiva della vertenza sugli scatti di anzianità oltre che nuovi concorsi per i professori e per i ricercatori. Ihanno deciso di alzare la voce e da viale Trastevere arriva un primo segnale: martedì scorso il sottosegretario all’Istruzione Lorenzoha incontrato una delegazione deiche hanno incrociato le braccia mettendo in difficoltà gli studenti. Un incontro giudicato positivo da Carlo Ferraro del Politecnico di Torino, promotore della protesta: “ha espresso la volontà di dare un chiaro segnale di cambiamento immediato cui far seguire altre azioni nella legislatura ...