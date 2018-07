huffingtonpost

: Università francese in tilt, 100mila studenti senza posto l'anno prossimo - pippocorsentino : Università francese in tilt, 100mila studenti senza posto l'anno prossimo - bastbux : Per implementare le mie competenze sono iscritto al Master di I° livello online in “Accoglienza e inclusione dei ri… - univaq : Università Italo Francese - Premio UIF/UFI 2018 volto a sostenere la pubblicazione di lavori inediti relativi alla… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Mentre l'80% dei francesi si dice choqués, sbalordito e incredulo per le vicende del bodyguard del presidente della Repubblica protetto dall'Eliseo oltre ogni decenza istituzionale, un altro 80% (stavolta delle famiglie con un figlio che ha appena conseguito la maturità, il baccalaureat, e si prepara agli studi universitari) dichiara di essere fortemente preoccupato (e incavolato, diciamolo pure) perché al momento, a un mese dalla conclusione degli esami e a quasi undall'avvio del nuovo sistema informatico di selezione post-bac (si chiama Parcoursup ed è entrato in funzione a gennaio in contemporanea con una nuova legge chiamata forse troppo ottimisticamente Ore, Orientation et réussite des étudiants), oltre centomila ragazzi (su una platea di 800mila diplomati, l'85% dei candidati perché il 15%, va detto, qui in Francia non supera ...