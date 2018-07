Ungheria | l’anteprima di Gian Carlo Minardi

motorinolimits

(Di venerdì 27 luglio 2018) A una settimana dalla vittoria in rimonta di Lewis Hamilton e dall’errore di Sebastian Vettel, la F1 è pronta a riaccendere i motori nel GP di, per il 12° round, il quarto in cinque settimane che concluderà il tour de force aprendo al periodo di vacanza. Sicuramente una buona occasione per il ferrarista che … L'articolo: l’anteprima diMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.