Ungheria | Ferrari concentrata per onorare Marchionne

F1 Ungheria - Ferrari in testa con Vettel. Più Red Bull che Mercedes : di Sebastian Vettel il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP d'Ungheria. Il tedesco della Ferrari con gomma ultrasoft si è messo davanti a tutti in 1'16'834. Ha preceduto di 74 ...

Formula 1 - GP Ungheria : la Ferrari a Budapest nel segno del presidente Marchionne : E' un silenzio che fa rumore. Di rispetto per Sergio Marchionne e per la sua famiglia. Ma che amplifica ancora di più la perdita " dolorosa e importante " del settimo presidente della Ferrari . In ...

F1 – Bandiere a mezz’asta e lutto al braccio : la Ferrari al Gp d’Ungheria con Marchionne nel cuore [GALLERY] : La Ferrari col lutto al braccio all’Hungaroring: Sergio Marchionne col suo team al Gp d’Ungheria Tutto pronto a Budapest per il Gp d’Ungheria: i piloti della F1 tornano protagonisti a pochi giorni dall’incredibile gara di Hockenheim. Weekend doloroso e complicato in casa Ferrari per la scomparsa di Sergio Marchionne: tutti i membri del Team di Maranello indosseranno la fascia nera al braccio in segno di lutto per la ...

F1 Ungheria - Wolff : «Sarà un'altra battaglia con Ferrari e Red Bull» : BUDAPEST - La Mercedes si prepara all'ultimo GP prima della pausa estiva con l'intenzione di aumentare il divario, dopo essersi ripresa la vetta sia della classifica piloti con Hamilton, sia quella ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Red Bull arbitro mondiale. All’Hungaroring può togliere punti a Ferrari e Mercedes : Ultimo appuntamento prima della pausa estiva. A Budapest è tempo del GP di Ungheria. L’occasione giusta per la Ferrari e Sebastian Vettel di riprendere subito la via dopo la sbandata di Hockenheim. L’errore di Seb ha ribaltato la classifica, complice la vittoria di Lewis Hamilton, che è uscito dal GP tedesco con il bottino pieno, vincendo dopo la rimonta dalla 14esima posizione e prendendosi contemporaneamente la vetta della ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP d’Ungheria. Due successi nelle ultime tre edizioni con la Ferrari dopo molte delusioni nell’era Red Bull : Sebastian Vettel è chiamato a reagire dopo il grave errore che gli ha impedito di vincere la gara di Hockenheim, regalando così vittoria e leadership del campionato al britannico della Mercedes Lewis Hamilton, il quale conduce la classifica con 17 punti di vantaggio sul tedesco. La Ferrari ha comunque dimostrato di essere competitiva anche in Germania, perciò può guardare con ottimismo al resto della stagione ed in particolare al prossimo ...

F1 - Ferrari ora bisogna vincere! Le Rosse per dedicare il successo a Sergio Marchionne - in Ungheria per l’ex Presidente : La Ferrari piange la morte di Sergio Marchionne, ex Presidente che negli ultimi giorni era ricoverato a Zurigo in condizioni drammatiche. Il manager è spirato all’età di 66 anni a causa di un male incurabile e la sua dipartita lascia un vuoto importante nell’imprenditoria italiana, soprattutto a Maranello e in casa FIAT. La scomparsa del dirigente d’azienda è stata accolta con tristezza in tutto il mondo dove Mr. Marchionne era ...

F1 - GP Ungheria 2018 : il circuito ai raggi X. Favorevole a Ferrari o Mercedes? Occhio alla Red Bull… : Siamo pronti per il 12esimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno 2018. Il circus sbarca a Budapest per il Gran Premio di Ungheria sul tortuoso tracciato dell’Hungaroring. La pista, inaugurata nel 1986, è da sempre tappa fissa della classe regina e, come spesso capita, proporrà una gara imprevedibile sotto diversi punti di vista. Il duello Ferrari-Mercedes vivrà un altro capitolo importante di questa sfida con i due top team ...

F1 - GP Ungheria 2018 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari e Mercedes. I possibili scenari tattici : Il Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno si annuncia di capitale importanza per diverse motivazioni, e non solamente perchè si tratta della gara che precede la sosta estiva che si concluderà con il Gran Premio del Belgio di fine agosto. L’appuntamento dell’Hungaroring, che dà il via alla seconda metà del campionato, sarà decisamente delicato dal punto di vista di temperature e gomme che, in questa occasione, saranno UltraSoft, ...