UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 30 luglio 2018

Trame UNA VITA : Teresa sul punto di lanciarsi nel vuoto - Cayetana avvelena Ursula : Anticipazioni Una Vita: Cayetana avvelena Ursula e Teresa vuole suicidarsi. Due avvenimenti che hanno qualcosa in comune, ovvero la morte di Tirso. L'orfanello cieco non avra' molto da vivere, ancora poco e la Sotelo gli porgera' un bicchiere con dell'acqua contenente un veleno letale. La dark lady si pentira' e tornera' nella stanza per eVitare il peggio, ma i suoi scrupoli di coscienza arriveranno troppo tardi: Tirso ha gia' bevuto, ormai non ...

UNA VITA - anticipazioni : Cayetana avvelena il piccolo Tirso : Una Vita La prossima sarà una settimana ricca di eventi e colpi di scena per Una Vita, la telenovela spagnola divenuta ormai uno dei capisaldi del pomeriggio in rosa di Canale 5. I protagonisti Teresa e Mauro finalmente potranno tornare insieme, perchè Fernando lascerà libera la moglie. Ma dovranno comunque fare i conti con la furia di Cayetana, che arriverà ad avvelenare il piccolo Tirso pur di far soffrire Teresa. Dramma in arrivo, poi, anche ...

Anticipazioni UNA VITA dal 30 luglio al 3 agosto : Tirso muore - Elvira in convento : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: la tragica morte di Tirso, Teresa scopre la verità Le Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Mauro entra in casa di Cayetana per portare via Teresa, ma viene scoperto da Fernando. Inaspettatamente, la Sierra confessa all’ispettore di voler restare a fianco al marito. San Emeterio non sa […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 30 luglio al 3 agosto: Tirso muore, ...

UNA VITA anticipazioni : FABIANA e la scomparsa di URSULA - i sospetti di… : FABIANA (Inma Perez Quiros), nei prossimi episodi italiani di Una Vita, deciderà di coprire l’ennesima cattiva azione della figlia Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel): come abbiamo anticipato in precedenza, la dark lady sequestrerà URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) per scoprire se ha davvero delle prove in grado di incastrarla per la morte del piccolo Tirso e prenderà seriamente in considerazione l’ipotesi di ucciderla… Che ...

Anticipazioni puntate UNA VITA : Ramon - geloso di Benito - 'trasforma' il suo aspetto : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera spagnola nata da un'idea di Aurora Guerra. Le Anticipazioni di agosto si soffermano sull'amicizia nata tra Trini e Benito, il suo ex fidanzato tornato ad Acacias 38 per svolgere alcune commissioni. Il forestiero dimostrera' di provare ancora dei sentimenti per la Crespo. Ramon, nel frattempo diventera' geloso del rapporto sorto tra la consorte e Benito, tanto da temere di perderla. Una Vita ...

UNA VITA Anticipazioni 27 luglio 2018 : Susana svela a Leandro di avere un fratellastro : Leandro, comprese le motivazioni del silenzio di sua madre, prova ad intercedere con Victor, il quale però, non vuole perdonare la nonna, almeno per il momento.

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 27 luglio 2018 : anticipazioni puntata 505 e 506 (prima parte) di Una VITA di venerdì 27 luglio 2018: Una disperata Leonor si reca da Cayetana per chiederle in prestito 10.000 pesetas, ma la Sotelo Ruz si rifiuta di aiutarla e la tratta molto male. Leandro e Juliana, dopo aver ricevuto un preoccupato telegramma di Liberto riguardo a Susana, decidono di rientrare in calle Acacias. La sarta fa pace con entrambi e racconta loro dell’esistenza di Simon. I due ...

UNA VITA anticipazioni : RAMON come non l’avete mai visto - ecco i motivi : L’esistenza di RAMON Palacios (Juanma Navas), nei prossimi episodi italiani di Una Vita, verrà letteralmente “stravolta” dall’arrivo ad Acacias di Benito Lobo, l’ex fidanzato della moglie Trini Crespo (Anita Del Rey): come abbiamo già segnalato, la signora Palacios prenderà parte a delle partite a carte organizzate dal figliastro Antoñito (Alvaro Quintana) e, proprio per tale ragione, entrerà in contatto con la sua ...

UNA VITA Anticipazioni 26 luglio 2018 : Celia capisce che Teresa è drogata : Mentre Elvira cerca la verità su sua madre, Celia arriva a casa Sotelo - Ruiz. La donna si rende conto che Teresa ha qualcosa che non va e che potrebbe essere sotto effetto di droghe.