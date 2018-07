Una settimana di intenso lavoro

Mazda Mx-5 - Una settimana con la 1.5 Yamamoto Signature [Day 5] - VIDEO : Unicona fra le spider: la Mazda Mx-5, che sta per compiere 30 anni, si concede una delle sue innumerevoli varianti, ma questa volta è diverso: la serie speciale Yamamoto Signature è una few-off (solo 4 esemplari) firmata e personalizzata secondo i gusti del suo progettista, Nobuhiro Yamamoto. Scopri con noi in questa settimana del Diario di Bordo com'è fatta e quali sono le (non tanto) sottili differenze rispetto alla Mx-5 stock. Il prezzo è (o ...

Vela – Aarhus World Championships 2018 - Una settimana all’apertura dell’evento : Manca davvero poco all’inizio dell’Aarhus World Championships 2018 Il momento è giunto, dopo il test event dell’estate scorsa, dopo le trasferte per conoscere il campo e a metà del quadriennio olimpico tra i passati Giochi Olimpici di Rio 2016 e i prossimi di Tokyo 2020, l’evento più importante dell’anno sta per iniziare: tra una settimana inizieranno ufficialmente i Campionati del Mondo a classi unificate, a cui ...

Iuschra - è trascorsa Una settimana dalla sua scomparsa : E' trascorsa una settimana dalla scomparsa della piccola Iuschra, la bambina di 12 anni di cui si sono perse le tracce nei boschi di Serle. Di lei ancora nessuna traccia. La scomparsa Della piccola si ...

Spettacolare eclissi lUnare nel fine settimana : Spettacolare eclissi lunare nel fine settimana Nella notte tra venerdì e sabato non ci si potrà perdere uno degli spettacoli più affascinanti del cielo Condividi Tweet Spettacolare eclissi lunare nel ...

Una Vita - anticipazioni settimana da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018 : Ecco per voi le anticipazioni di Una Vita per l’ultima settimana di luglio 2018 ed esattamente per gli episodi che verranno trasmessi da canale 5 da da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018. Ci attendono molte sorprese, come del resto la soap iberica è solita dare, di che si tratta? Di Susana e Victor innanzi tutto, dei guai che accadranno alla povera Teresa e salterà fuori anche chi potrebbe avere ucciso donna Remedios. Che dite ...

Mazda Mx-5 - Una settimana con la 1.5 Yamamoto Signature [Day 2] - VIDEO : Unicona fra le spider: la Mazda Mx-5, che sta per compiere 30 anni, si concede una delle sue innumerevoli varianti, ma questa volta è diverso: la serie speciale Yamamoto Signature è una few-off (solo 4 esemplari) firmata e personalizzata secondo i gusti del suo progettista, Nobuhiro Yamamoto. Scopri con noi in questa settimana del Diario di Bordo com'è fatta e quali sono le (non tanto) sottili differenze rispetto alla Mx-5 stock. Il prezzo è (o ...

Ondata di caldo senza precedenti in Giappone : 65 morti in Una settimana : Un’Ondata di caldo senza precedenti è in atto in Giappone: le alte temperature hanno provocato la morte di almeno 65 persone in una settimana, e 22.647 sono ricoverate in ospedale. Il bilancio aggiornato è stato diffuso dalle autorità: in totale, a luglio sono morte 80 persone e oltre 35mila sono state le persone ricoverate. Tra le vittime si conta un bimbo di 6 anni, deceduto durante una gita scolastica. L’agenzia meteorologica ...

Andrea Mura - M5S - : "Io in Aula Una volta a settimana? Faccio politica in barca" : Il deputato-velista: "Più che parlamentare sono un testimonial a difesa degli oceani. Il Movimento mi appoggia". Le accuse di Cappellacci , Fi,: "Dimettiti"

Turchia : 439 arresti per "terrorismo" in Una settimana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Badminton - Singapore Open 2018 : tutti i risultati del torneo ad Una settimana dai Mondiali : Ad una settimana dai Mondiali di Nanchino, in Cina, si è concluso il Singapore Open di Badminton, uno degli ultimi tornei di preparazione alla rassegna iridata. Molti atleti infatti resteranno a Singapore per proseguire la preparazione e salteranno i tornei in Giappone e Russia in programma in settimana. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali. Singolare maschile Tien Chen Chou (Tpe) b. Jen Hao Hsu (Tpe) 21-13 21-13 Singolare ...

Tour de France 2018 - il percorso dell’ultima settimana. I Pirenei e Una cronometro dura per decidere la classifica : Domani inizierà l’ultima e decisiva settimana del Tour de France 2018. Gli uomini di classifica dovranno ancora superare tre tapponi di montagna sui Pirenei e una cronometro dura, che saranno determinanti nella lotta per la maglia gialla. Andiamo quindi a scoprire il percorso dell’ultima settimana di corsa. Martedì la Grande Boucle ripartirà dai Pirenei, con la sedicesima tappa, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. percorso facile ...