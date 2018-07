UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 30 luglio 2018

Un POSTO al sole anticipazioni : DIEGO - tante novità nel suo futuro! : Se n’era parlato poco tempo fa e così è stato: un po’ a sorpresa, DIEGO (Francesco Vitiello) ha ancora una volta fatto tappa a Napoli e ciò ha dato modo di scoprire ai telespettatori di Un posto al sole che tra il giovane Giordano e Rossella (Giorgia Gianetiempo) si è in qualche modo mantenuto un legame anche negli ultimi mesi, nonostante lui si limitasse a leggere le mail della ragazza senza rispondere. Nei prossimi giorni ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 27 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 27 luglio 2018: Molto scossa dopo l’aspro confronto con Massimo Enriquez (Rodolfo Corsato), Elena (Valentina Pace) chiede aiuto a Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini)… Susanna e Niko sono prossimi a partire per Palinuro, ma devono affrontare un’improvvisa febbre del piccolo Jimmy… I preparativi per il matrimonio di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Clotilde Sabatino) a ...

Un POSTO al sole anticipazioni : ALBERTO PALLADINI resterà in carcere! : A Un posto al sole, in questi giorni stiamo assistendo ai tentativi disperati di ALBERTO di farsi aiutare da Valerio Viscardi (Fabio Fulco): in pratica, il PALLADINI sta cercando dal carcere di convincere il suo amico storico a fare qualcosa per risolvere la sua situazione! Neanche a dirlo, la vera assassina di Veronica Viscardi (Caterina Vertova) non ha alcun interesse affinché ciò avvenga: la “piccola” Vera (Giulia Schiavo), ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 26 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 26 luglio 2018: L’interesse di Alice (Fabiola Balestriere) per Marco (Paolo Maja) non sembra spegnersi, intanto Elena è in procinto di scoprire che quella del ragazzo non è la visita più spiacevole che riceverà in giornata… Vera (Giulia Schiavo) si augura che un lavoro ai Cantieri sia sufficiente a rasserenare il padre Valerio (Fabio Fulco), distogliendolo dalla richiesta di aiuto ...

Un POSTO al sole anticipazioni : cosa succede tra ELENA e MARCO? : Vicinanze pericolose a Un posto al sole? Già vi avevamo anticipato che Marco, il boyfriend di Alice (Fabiola Balestriere), avrebbe interagito anche con ELENA Giordano (Valentina Pace), ma le anticipazioni della prossima settimana hanno addirittura “messo in allarme” più di un fan!!! Le trame indicano infatti che ELENA, intenta a scoprire il rischio che corre denunciando Enriquez (Rodolfo Corsato), avrà “qualcuno pronta a ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 25 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 25 luglio 2018: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) sembrano finalmente essersi ritrovati, ma qualcuno potrebbe giungere a complicare le cose fra loro… Il legame fra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Vera (Giulia Schiavo) si fa sempre più saldo… La tensione fra Vera e Marina (Nina Soldano) diventa sempre più forte, intanto Valerio (Fabio ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 25 luglio 2018 : tra Vera e Marina sale la tensione : Mentre Roberto dimostra di essere sempre più attratto dalla giovane Viscardi, Marina inizia a non sopportare la presenza della giovane.

Un POSTO al Sole Anticipazioni : Vera Viscardi è l'assassina di Veronica : Dietro la morte di Veronica c'è sua nipote Vera Viscardi che grazie all'eredità della zia, e la relazione studiata a a tavolino con il Ferri, spera di riuscire a scalare la vetta dei Cantieri.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 30 luglio al 3 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018: Mentre viene celebrato il matrimonio di Franco e Angela, a cui partecipano tutti i familiari, Susanna è impegnata con il piccolo Jimmy, che riesce a gestire solo con l’aiuto di Arianna. Raffaele tenta di convincere Diego a rimanere a Napoli, nonostante Patrizio e Rossella stiano rientrando dalla loro breve vacanza. Otello e Peppino si scontrano ...