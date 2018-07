Un morto e quattro feriti Tragico incidente in A14

Carlo Benetton morto - era il più giovane dei quattro fratelli fondatori del marchio d’abbigliamento : È morto a 74 anni Carlo Benetton , il più giovane dei fratelli che negli anni Sessanta fondarono l’omonimo marchio d’abbigliamento . L’imprenditore è deceduto nella notte nella sua casa di Treviso in seguito a una malattia che l’aveva colpito pochi mesi fa: nelle ultime settimane le sue condizioni si erano aggravate rapidamente. Nato nel 1943 a Morgano, nel Trevigiano, assieme ai fratelli Luciano, Giuliana e Gilberto, aveva trasformato il piccolo ...

Benetton : è morto Carlo - il più giovane dei quattro fratelli : Treviso, 10 lug. (AdnKronos) - È morto nelle scorse ore Carlo Benetton , 74 anni, il più giovane dei quattro fratelli . Con Luciano, Giuliana, e Gilberto fondò nel 1965 il Gruppo dell' abbigliamento, diventato poi famoso in tutto il mondo. Carlo Benetton attualmente era presidente della Maccarese Spa.

