Udinese | presentata la seconda maglia

calcioweb.eu

: RT @CalcioFinanza: Udinese, presentata la terza maglia: Macron sceglie il blu navy e camouflage - pccpla : RT @CalcioFinanza: Udinese, presentata la terza maglia: Macron sceglie il blu navy e camouflage - FinancialSs : Udinese, presentata la terza maglia: Macron sceglie il blu navy e camouflage - CalcioFinanza : Udinese, presentata la terza maglia: Macron sceglie il blu navy e camouflage -

(Di venerdì 27 luglio 2018) E’ stata svelata oggi dal ritiro della squadra in Carinzia la, la nuova “Away” che l’di Velazquez indossera’ nel campionato 2018-2019. Larealizzata con il nuovo sponsor tecnico Macron e’ tutta color oro, colore ripreso dalla corona di alloro del logo, con collo alla coreana bordato di nero e allacciatura a tre bottoni. Dettagli bianconeri sono presenti sui bordi manica e sui bordi esterni del fondo. Il backneck e’ personalizzato con etichetta nella quale su fondo nero appaiono il logo Macron, lo stemma dell’Calcio e la scritta i primi bianconeri d’Italia. Slim Fit, con tessuto softlock e inserti in micromesh per una perfetta traspirabilita’, la divisa prevede due versioni di short, una di color oro con coulisse bianca e puntali neri e una completamente bianca. Svelati oggi ...