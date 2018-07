Udinese | Pradè svela | “ecco cosa arriverà dal mercato nei prossimi giorni”

Udinese - due piste calde per la difesa : le mosse di Pradè : Udinese pronta a metter mano al portafogli per dare maggiori soluzioni ed esperienza al pacchetto difensivo di mister Velazquez Udinese alla ricerca di difensori d’esperienza da aggiungere alla rosa di Velazquez. Il club friulano sta sondando il terreno per due calciatori ben noti agli appassionati della Serie A. Si tratta in primis di De Maio, il quale ha girato diversi club del nostro campionato. La seconda pista sondata da Pradè ...

Calciomercato Udinese - uno svincolato in arrivo : la mossa di Pradè : Udinese pronta a mettere sotto contratto il sostituto di Widmer, esterno di destra che ha lasciato un vuoto nella rosa friulana In casa Udinese si deve colmare il vuoto lasciato da Widmer. Lo svizzero ha salutato la truppa di Velazquez, il quale adesso ha necessità di acquistare un nuovo esterno destro da aggiungere alla rosa. Ebbene, Pradè sembra aver individuato l’uomo giusto. Secondo quanto rivelato da Skysport, l’Udinese ...

Udinese - eccoti l’attaccante : è ufficiale il nuovo acquisto di Pradè : Udinese che in data odierna ha presentato il portiere Musso ma ha anche acquistato il nuovo attaccante chiesto dal tecnico Velazquez ‘Il Club Atlético Huracán riferisce che, dopo diversi giorni di trattative, ha raggiunto un accordo con l’Udinese Calcio per la vendita dell’attaccante Ignacio Pussetto. Il ventiduenne è già nella città italiana di Udine per sostenere le visite mediche nelle prossime ore. Il giocatore nato a ...

Udinese - Daniele Pradè si presenta : tra mercato ed ambizioni - le parole del nuovo dirigente : Daniele Pradè è il nuovo responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese, quest’oggi si è presentato ai tifosi ed alla stampa “Sono molto felice di essere qui oggi insieme a voi e di iniziare questa nuova avventura. Porto a Udine semplicità ed esperienza: la prima è fondata su principi che io reputo fondamentali quali il lavoro, la trasparenza e la lealtà. La seconda l’ho ottenuta negli anni, lavorando per molte ...

Sampdoria : Pradè lascia il club - sarà il nuovo Dt dell’Udinese : Daniele Pradà lascia la Sampdoria. La società blucerchiata fa sapere in una nota che il responsabile dell’area tecnica chiuderà la sua esperienza a fine mese. Il 25 giugno prevista una conferenza stampa. sarà il nuovo direttore tecnico dell’Udinese. L'articolo Sampdoria: Pradè lascia il club, sarà il nuovo Dt dell’Udinese sembra essere il primo su CalcioWeb.

Daniele Pradè cambia club : “passa” dalla Sampdoria all’Udinese : Daniele Pradè è un nuovo dirigente dell’Udinese, la Sampdoria lo ha salutato con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club “Il presidente Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria ringraziano e salutano Daniele Pradè, che il 30 giugno prossimo lascerà la carica di responsabile dell’Area Tecnica”. Il club blucerchiato ha annunciato l’addio di Pradè e pochi minuti dopo è stata ufficializzata anche la nuova ...

Sampdoria - via Pecini e Pradé : ecco il sostituto - incrocio con l’Udinese : La Sampdoria si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di migliorare l’ultimo piazzamento in classifica, nelle ultime ore importanti mosse per quanto riguarda i dirigenti blucerchiati. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in uscita il capo scouting Riccardo Pecini e il responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè. Il primo andrà all’Empoli, mentre il secondo è vicino al trasferimento ...