Ucciso prima delle nozze | trovato morto il presunto omicida

“Ucciso prima del matrimonio”. Enrico - 39 anni. È successo tutto così : Stava guidando la sua auto quando all’improvviso delle persone si sono parate di fronte a lui, lo hanno fermato e costretto a scendere. A quel punto è andato in scena l’orrore: almeno quattro colpi di pistola sparati all’improvviso, a bruciapelo, senza preavviso. Uno lo ha centrato in pieno volto, senza dargli scampo. così è morto un uomo di 39 anni di nome Enrico Faggion, originario del Vicentino. La brutale esecuzione ...

Carabiniere travolto e Ucciso : era l'ultimo giorno prima delle ferie Il bimbo lo aspettava per partire : di Carmen Fusco Due vite spezzate e una appesa ad un filo. Due famiglie distrutte e una che prega per un altro padre di famiglia che lotta per sopravvivere a una tragedia che lascia sgomenta la ...

Messico - Ucciso il sindaco del Tecatitlan la città stato dove sono scomparsi 3 italiani : 140 politici uccisi prima delle presidenziali : In Messico è stato ucciso un altro sindaco, all’indomani del trionfo alle elezioni presidenziali del leader di centro-sinistra del movimento Morena, Andrés Manuel López Obrador. Si tratta di Victor Diaz Contreras, primo cittadino di Tecatitlan, la città nello stato di Jalisco dove sono scomparsi i tre napoletani di cui non si hanno più notizie dal 31 gennaio scorso, il 60enne Raffaele Russo e i due cugini Antonio Russo, figlio di Raffaele, e ...

Liegi - il killer aveva già Ucciso la sera prima dell’attentato. Isis rivendica : Liegi, il killer aveva già ucciso la sera prima dell’attentato. Isis rivendica Benjamin Herman, 31 anni, martedì ha ucciso due poliziotte e uno studente in Belgio e poi è stato a sua volta ucciso dalla polizia. È emerso che la sera prima aveva ammazzato un altro uomo, un ex detenuto che il killer conosceva. Nella […] L'articolo Liegi, il killer aveva già ucciso la sera prima dell’attentato. Isis rivendica proviene da NewsGo.

Kiev - Ucciso in casa cronista russo anti-Cremlino : poche ore prima festeggiava la “rinascita” : Kiev, ucciso in casa cronista russo anti-Cremlino: poche ore prima festeggiava la “rinascita” Il giornalista aveva combattuto in Cecenia e seguito la guerra in Georgia. Dal 2017 viveva in Ucraina dopo aver ricevuto minacce; nel 2014 era scampato all’abbattimento di un elicottero militare ucraino Continua a leggere L'articolo Kiev, ucciso in casa cronista russo anti-Cremlino: poche ore prima festeggiava la ...

