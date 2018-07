“Ucciso prima del matrimonio” Enrico | 39 anni È successo tutto così

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 luglio 2018) Stava guidando la sua auto quando all’improvviso delle persone si sono parate di fronte a lui, lo hanno fermato e costretto a scendere. A quel punto è andato in scena l’orrore: almeno quattro colpi di pistola sparati all’improvviso, a bruciapelo, senza preavviso. Uno lo ha centrato in pieno volto, senza dargli scampo.è morto un uomo di 39di nomeFaggion, originario del Vicentino. La brutale esecuzione è andata in scena in via Nazario Sauro, a Trissino. Le indagini delle forze dell’ordine stanno ora cercando di capire cosa siadavvero e sopraperché: al momento non è ancora chiaro nemmeno il numero degli aggressori, forse più persone. L’unica cosa certa è che chi ha aperto il fuoco contro, uccidendolo, si è poi dato alla fuga a tutta velocità a bordo di un’auto, una Mercedes, facendo perdere le proprie ...